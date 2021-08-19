人潮湧現台東　饒慶鈴:持續並擴大市區觀光熱點清消

▲人潮湧現台東縣府將持續進行消毒作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

2021台灣國際熱氣球嘉年華自14日回歸鹿野高台後，台東市區也逐漸出現久違的人潮，在防疫優先及維護遊客健康安全的情況下，台東縣長饒慶鈴表示，熱氣球期間縣府將會針對台東市區觀光人潮最多的鐵花新聚落及２大夜市，擴大防疫消毒規劃範圍，除了白天由環保局執行的防疫清消，將不再只是一條路而是以整個鄰近商圈為區域，而夜市收攤後也將每場都執行防疫清消。

台東縣環境保護局表示，為因應逐漸增加的觀光人潮進入台東市區，21日台東縣政府將在台東市區九大主要道路、也是全市3分之2商家所在路段執行全面防疫清消，範圍有中華路、中山路、新生路、中正路、正氣南北路、光明路、更生南北路、開封街、漢陽南北路，除了進行全面消毒外，也呼籲商家落實「實聯制、量體溫、酒精乾洗手」的防疫３步驟及民眾同步配合勤洗手及戴口罩。

環保局提醒，為了杜絕病媒蚊孳生的環境，環保局已開始啟動每週２次戶外噴藥進行化學防治，呼籲民眾自主檢查住家周圍環境，落實「巡、倒、清、刷」簡單四步驟，清除積水容器，藉由雙管齊下的方式有效阻絕病媒蚊，降低疫情傳染源的風險。

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▲人潮湧現台東縣府將持續進行消毒作業。（圖／記者楊漢聲翻攝）