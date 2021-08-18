確診足跡遍布「4線37站」！全面大清消　北捷公司回應了

▲確診者去過37站。（圖／台北捷運公司）



記者柯振中／綜合報導

台北市衛生局連續2天公布確診者足跡，多名確診者曾搭乘捷運，一共經過37站，引起高度關注。對此，北捷公司18日回應，接下來每2個小時會進行一次消毒，請旅客安心搭乘。

台北市衛生局18日公布確診者足跡，案15,978足跡曾搭乘北捷，從捷運港墘站搭到忠孝復興站，再轉乘前往龍山寺站。而北市衛生局17日公布的4名確診者的足跡，加上18日新增的足跡，北捷共有37站有確診者前往過。

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▼確診者去過37站，北捷全面大清消。（圖／台北捷運公司）



對此，台北捷運公司回應，國軍第六軍團化學兵18日抵達文湖線等捷運車站，進行清消作業，接下來將每2個小時消毒一次，以維護旅客、第一線同仁的安全。

依據照片畫面，化學兵們全副武裝，無論是走道、閘門、廁所或是手扶梯、樓梯，每個地方都仔細清潔，以確保安全。

▼確診者去過37站，化學兵大消毒。（圖／台北捷運公司）



根據北市衛生局公布的資料，確診者前往過的37站如下：

文湖線：港墘、西湖、劍南路、大直、松山機場、中山國中、南京復興（松山新店線、文湖線）、大安（淡水線、文湖線）、科技大樓、六張犁。

板南線：忠孝復興（文湖線、板南線）、忠孝新生（中和新蘆線、板南線）、善導寺、台北車站（淡水線、板南線）、西門（松山新店線、板南線）、龍山寺、江子翠、新埔、板橋（環狀線、板南線）、府中。

中和新蘆線：三民高中、徐匯中學、三和國中、三重國小、大橋頭、頂溪、古亭（松山新店線、中和新蘆線）。

淡水線：民權西路（中和新蘆線、淡水線）、圓山、劍潭、士林、芝山、明德、石牌、東門（中和新蘆線、淡水線）、中正紀念堂（松山新店線、淡水線）、台大醫院。

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