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善用廬山部落流域資源　弘光科大山中開課培養原民溯溪高手

▲弘光科大開辦丙級溯溪教練課程，協助部落年輕人培訓技能。（圖／弘光科技大學提供）

▲弘光科大開辦丙級溯溪教練課程，協助部落年輕人培訓技能（下同）。（圖／弘光科技大學提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

為了協助南投廬山部落原住民培養技能，弘光科技大學協辦「丙級溯溪教練暨溯溪指導員」課程，請專業教練在廬山部落及塔羅灣溪水域溪流，開辦為期3天的溯溪課程，吸引30名學員報名參加；有賽德克族的學員說，部落居民多以務農為生，學習新的溯溪技能就能發展新的觀光活動事業，對部落幫助很大。

弘光科大學務長張嚴仁表示，本課程是勞動部的一個計劃，校方也獲得教育部體育署溯溪嚮導的認證，為了善盡社會責任而協助仁愛鄉廬山社區發展協會辦理培訓，希望讓部落年輕人善用家鄉內的天然資源、學習一技之長，把社區的觀光產業發揚光大。

校方指出，課程分成學科及術科，包括溯溪概論及基本知識、溯溪技術裝備認識及打包要領、溯溪常用繩結、固定點架設、攀升垂降技術、溯行地圖判讀與繪製等學科基本知識，隨後再進行術科操作，把學員帶入溪中進行基本徒涉、激流橫渡、繩索渡溪、水中脫包、崖瀑攀爬等各種技術的培訓，最後一天進行丙級證照考照。

▲弘光科大開辦丙級溯溪教練課程，協助部落年輕人培訓技能。（圖／弘光科技大學提供）

教練許國賢指出，廬山部落大自然資源豐富，塔羅灣溪水域適合溯溪，有越來越多遊客來朝聖，透過這次課程培訓部落年輕人，希望溯溪能成為部落的重要休閒活動，讓部落年輕人學習成為一個溯溪響導，帶動部落發展。

賽德克族學員林漢君說，廬山部落居民多數種茶當茶農，學習溯溪技能，增加遊客可以從事的休閒活動，對以後發展觀光事業、部落幫助很大；另一位泰雅族學員學員PAYAS說，溯溪課程技能是平常學不到的技巧，因此才報名參加，期盼學到後讓溯溪活動變成部落的深入旅遊項目之一。

弘光科大幼保系排灣族學生洪士涵說，之前參加過溯溪活動，不過當時以娛樂休閒為出發點，沒想到，這次參與活動可以考丙級證照，「學校有資源就要把握參加，自己親自操作繩結，從觀光客變成專業學員，能夠考到證照，真的很不可思議，超棒的。」

醫工系布農族學生田祈恩則說，原本抱持著輕鬆去玩的心態，但是第一天術科課程學習很多繩結，讓他有點嚇到，「我沒想到野外求生技巧那麼多！」在教練細心的教導下，自己作筆記，利用時間練習，在短短3天內學習到山區、溪中的求生技巧，最後考上證照，才讓他鬆了一口氣，未來有機會，還要更深入學習。
 

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