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飛行傘帶客降落撞到沙灘客　教練頻道歉慘遭痛毆！勸架的也被打

記者游芳男／宜蘭報導

8月21日中午試營運的宜蘭外澳地區的飛行傘業者「城堡飛行傘」陳姓教練，降落外澳沙灘時，疑不慎撞到在放風箏的游姓遊客腳部，陳姓教練雖然道歉，游男仍拳腳齊出攻擊其頭、肩等部位，連來勸架的另一教練也被打。全案警方依傷害、恐嚇、妨害秩序罪將涉及打人的游男等5人，函請宜蘭地檢偵辦。

▲▼宜蘭飛行傘降落外澳沙灘糾紛，飛行教練成人肉沙包遭猛踹頭部等部位。（圖／讀者提供，下同）

▲陳姓飛行傘教練帶客降落外澳沙灘，疑撞到游姓遊客腳（左下）。（圖／讀者提供）

試營運中的宜蘭外澳地區的飛行傘業者「城堡飛行傘」陳姓教練，8月21日中午帶一名女乘客降落頭城外澳沙灘時，疑不慎撞到在放風箏的游姓遊客腳部，游男火冒三丈認為陳姓教練是故意撞人。

▲▼宜蘭飛行傘降落外澳沙灘糾紛，飛行教練成人肉沙包遭猛踹頭部等部位。（圖／讀者提供，下同）

▲游姓遊客（左）先第一拳打陳姓教練頭部。（圖／讀者提供）

生氣的游男不滿上前飆罵國，一開始帶遊客降落坐飛行傘後座的陳姓教練直說對不起，但游男先右拳打隊教練頭部1下，教練被打倒在地後，游男再出腳狠踢教練頭部2下，陳姓教練還直賠說對不起。

▲▼宜蘭飛行傘降落外澳沙灘糾紛，飛行教練成人肉沙包遭猛踹頭部等部位。（圖／讀者提供，下同）

▲游男（左）第一腳踹打坐地上陳姓教練頭部。（圖／讀者提供）

另在沙灘上的另一名「城堡飛行傘」劉姓教練見狀，上前勸架時也被游男友毆打，另名穿白衣的游男友人也追打劉姓教練。游男打完劉姓教練後，再回來一腳又猛踹先前跌坐在地的陳姓教練頭部，游姓的友人也從後踢陳姓教練背部一腳，游男又再腳踹陳姓教練右肩一腳。

▲▼宜蘭飛行傘降落外澳沙灘糾紛，飛行教練成人肉沙包遭猛踹頭部等部位。（圖／讀者提供，下同）

▲穿白上衣游姓遊客的另一友人追打劉姓教練（右1）。（圖／讀者提供）

游男等人打人，造成陳、劉兩名教練頭部、胸部、頸部挫傷等，到醫院驗傷提傷害告訴。警方表示，警員獲報到場時已無傷害情事發生，但積極查訪及經調閱監視器，依傷害、恐嚇、妨害秩序罪，將涉及打人的游男等5人，函請宜蘭地檢偵辦。

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