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台南好康券在手　大台南公車可享免費暢遊

▲「台南好康券」，除食、宿、遊、購優惠，並提供大台南公車免費搭乘，交通局也規劃各種旅遊玩法的好康公車路線，讓您一券在手，就能府城玩透透。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「台南好康券」，除食、宿、遊、購優惠，並提供大台南公車免費搭乘，交通局也規劃各種旅遊玩法的好康公車路線，讓您一券在手，就能府城玩透透。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來台南使用「台南好康券」，搭大台南公車免錢！台南市政府為拚搶疫情後的國旅市場推出為期半年的「台南好康券」，凡住宿台南合法旅宿即可免費獲得「台南好康券」，除食、宿、遊、購優惠，並提供大台南公車免費搭乘，交通局也規劃各種旅遊玩法的好康公車路線，讓您一券在手，就能府城玩透透。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有許多觀光旅遊優勢，除了擁有許多古蹟、宗教寺廟、博物館、美食等在地吸引力，市府也持續舉辦各式各樣的活動，包括台南購物節、台南關子嶺溫泉美食節、台南國際音樂節等旅遊亮點。「台南好康券」的推出，彙整逾200家以上店家、景點等優惠方案，並且提供大台南公車的免費好康，歡迎遊客來台南享受一趟便利超值的府城之旅。

▲「台南好康券」，除食、宿、遊、購優惠，並提供大台南公車免費搭乘，交通局也規劃各種旅遊玩法的好康公車路線，讓您一券在手，就能府城玩透透。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德指出，市長非常重視遊客的交通便利性，在「台南好康券」規劃之初便指示交通局研提大眾運輸優惠方案，也感謝本市公車業者的相挺配合，共同推出大台南公車免費搭方案，只要依拿到的「台南好康券」上說明，使用手機登錄即可取得電子免費乘車券，於使用期限內可無限次免費搭乘大台南公車路線（111小港快線、橘9、橘9-1及小黃公車除外），交通局也推出各式觀光主題公車，便利遊客使用：山海好康公車：33、61、64（(關子嶺、井仔腳鹽田、將軍漁港、官田遊客中心、烏山頭水庫等景點)；商圈好康公車：77、77-1、77-2（安平、海安、成大、五條港等商圈）；古蹟好康公車：88、99 （赤崁樓、孔廟、安平古堡、億載金城等古蹟)；博物館好康公車：山博行、紅3-1 （山上水道、左鎮化石、奇美博等博物館）。此外，持券購買台南雙層巴士1日票可享優惠價99元（原價300元），讓遊客在台南旅遊無負擔。

▲「台南好康券」，除食、宿、遊、購優惠，並提供大台南公車免費搭乘，交通局也規劃各種旅遊玩法的好康公車路線，讓您一券在手，就能府城玩透透。（圖／記者林悅翻攝，下同）

公共運輸處處長吳俁之表示，遊客在觀賞各觀光景點間移動，是需要交通工具接駁。台南市公車配合「台南好康券」推行「行」之優惠，提供遊客能有更多搭乘選擇，便利遊台南。而本土疫情雖已趨緩，防疫工作不鬆懈，仍持續實施各項防疫措施，轉運站、車內維持落實每4-6小時加強清消1次，請遊客遊台南安心搭乘，同時呼籲搭公車仍應嚴格遵守載口罩、禁止飲食、實聯制等措施，共同迎接後疫情時代的防疫新生活。

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