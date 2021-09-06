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說好長幼有序！他揭719分界「1盲點」　網認同：教大家濫勾？

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

疫苗預約平台3日、4日開放1998年12月31日（含）前出生的民眾預約AZ疫苗，不過前提是，必須7月19日以前就已登記意願才符合資格。近來有不少網友討論這樣的決策究竟是否合理，其中就有人提到，當初說意願登記只是為了讓中央做疫苗分配，結果現在卻變成施打順序。

針對「7月19日前登記意願者」才符合此輪AZ加開對象，一派網友認為，當初開放登記意願沒勾選，現在沒辦法接種也只能怪自己當初要挑疫苗；另一派網友則認為，事前根本不知道哪個廠牌有庫存，現在連改變心意的機會也沒有。

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▲▼增開AZ疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）

▲7月19日後才意願登記AZ疫苗者，仍要繼續排隊。（圖／指揮中心提供）

就有網友在PTT的Gossiping板上針對「意願登記」表示，每個年齡層有多少人都有資料，就算沒有意願登記，如果有200劑疫苗，那就按照年齡層開放200萬人預約，若有人不想打，就繼續往下開放，高端就是比照這種方式。他對意願登記感到納悶，直言其他可選擇廠牌的國家有多少是先登記意願？還是大多讓民眾在預約時直接選擇？

該網友強調，如果只有「意願登記」的人能夠預約，除非預約率100%，否則有意願登記卻不預約，同樣會出現缺額。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「意願登記是拿來評估疫苗數量用的，結果拿來當施打順序，真XX智障到家」、「重點是按年齡施打疫苗，意願登記只是程序方法，本末倒置」、「拿預約登記這個倒果為因真的看不下去」、「意願登記還準嗎？不是教說反正你都先勾，不然就像719後才勾AZ的一樣都打不到」、「搞意願預約真的搞到一堆老人」。

▲▼重啟疫苗平臺意願登記。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中曾說，更改意願者會較後處理，「這樣比較公平」。（圖／指揮中心提供）

據了解，指揮官陳時中曾解釋，大家先做意願登記，這樣好讓中央做疫苗分配、做精確規畫，「實際開始行動1922開始通知符合預約資格的民眾，那個時候才啟動所謂的預約接種」。行政院政務委員唐鳳也曾提到，只要在同一週期內，登記的先後順序，與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年。」

本站曾報導《變心改登記AZ「短期內還是打不到」　要先等這批人打完》，陳時中曾強調，疫苗接種會依照長幼有序開放，無關登記順序；不過陳時中之後也解釋，長幼有序是依照7月19日之前的名單排序，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，「這樣比較公平」。而根據指揮中心資料指出，7月19日收單時，願意接種AZ疫苗者共有495萬人。

相關報導：

►預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間

►守電腦前登記！唐鳳1句「是看出生年」白忙了　網揪1點愣：搞笑嗎

►7／19後修改疫苗登記跳殘酷提醒　百萬人改選莫德納、AZ都要再等

►變心改登記AZ「短期內還是打不到」　要先等這批人打完

►719前沒勾AZ被放生！他傻了「意願登記像賭局」：沒改變心意的機會

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