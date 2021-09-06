說好長幼有序！他揭719分界「1盲點」　網認同：教大家濫勾？

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

疫苗預約平台3日、4日開放1998年12月31日（含）前出生的民眾預約AZ疫苗，不過前提是，必須7月19日以前就已登記意願才符合資格。近來有不少網友討論這樣的決策究竟是否合理，其中就有人提到，當初說意願登記只是為了讓中央做疫苗分配，結果現在卻變成施打順序。

針對「7月19日前登記意願者」才符合此輪AZ加開對象，一派網友認為，當初開放登記意願沒勾選，現在沒辦法接種也只能怪自己當初要挑疫苗；另一派網友則認為，事前根本不知道哪個廠牌有庫存，現在連改變心意的機會也沒有。

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▲7月19日後才意願登記AZ疫苗者，仍要繼續排隊。（圖／指揮中心提供）

就有網友在PTT的Gossiping板上針對「意願登記」表示，每個年齡層有多少人都有資料，就算沒有意願登記，如果有200劑疫苗，那就按照年齡層開放200萬人預約，若有人不想打，就繼續往下開放，高端就是比照這種方式。他對意願登記感到納悶，直言其他可選擇廠牌的國家有多少是先登記意願？還是大多讓民眾在預約時直接選擇？

該網友強調，如果只有「意願登記」的人能夠預約，除非預約率100%，否則有意願登記卻不預約，同樣會出現缺額。

貼文曝光後，網友紛紛回應，「意願登記是拿來評估疫苗數量用的，結果拿來當施打順序，真XX智障到家」、「重點是按年齡施打疫苗，意願登記只是程序方法，本末倒置」、「拿預約登記這個倒果為因真的看不下去」、「意願登記還準嗎？不是教說反正你都先勾，不然就像719後才勾AZ的一樣都打不到」、「搞意願預約真的搞到一堆老人」。

▲陳時中曾說，更改意願者會較後處理，「這樣比較公平」。（圖／指揮中心提供）

據了解，指揮官陳時中曾解釋，大家先做意願登記，這樣好讓中央做疫苗分配、做精確規畫，「實際開始行動1922開始通知符合預約資格的民眾，那個時候才啟動所謂的預約接種」。行政院政務委員唐鳳也曾提到，只要在同一週期內，登記的先後順序，與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年。」

本站曾報導《變心改登記AZ「短期內還是打不到」 要先等這批人打完》，陳時中曾強調，疫苗接種會依照長幼有序開放，無關登記順序；不過陳時中之後也解釋，長幼有序是依照7月19日之前的名單排序，其他新增登記、或者原先已經登記更改意願者，都會排序在這批人之後，「這樣比較公平」。而根據指揮中心資料指出，7月19日收單時，願意接種AZ疫苗者共有495萬人。

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