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「110萬則細胞簡訊」你收到了嗎？「5大必知QA」一次看懂！

▲110萬筆「細胞簡訊」引熱議，桃園衛生局：勿驚慌

▲指揮中心針對長榮機師活動軌跡發布細胞簡訊。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

長榮航空3機師出現突破性感染，其中1名更已確定感染Delta病毒，由於機師活動足跡多且範圍大，中央流行疫情指揮中心針對足跡發布110萬封細胞簡訊。但不少民眾對於收到簡訊感到恐慌，對此，指揮官陳時中也強調，這次是拉高規格發送簡訊，不是收到簡訊就要採檢。

長榮3名突破性感染案16066、案16119以及案16120中，目前除了案16066已確定感染Delta病毒，其他還在基因定序中，也包括案16120就讀高中兒子（案16122），其學校500名同學與家長需集中檢疫。

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而指揮中心針對機師相關足跡發布疫情警示簡訊，內容為「因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」總共發110萬筆簡訊，指揮中心提醒，要注意身體有無類似症狀，即時跟醫師諮詢或直接採檢。

▲▼桃園市政府，長榮機師，案16119、案16122足跡曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲個案活動足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

但訊息發出後，有不少民眾對於收到細胞簡訊感到莫名和恐慌，因此各醫院篩檢站也出現排隊採檢人潮，陳時中也強調，是因應疫情，啦高規格發送簡訊，有症狀再去採檢就好。針對收到細胞簡訊做法，ETtoday新聞雲也整理最多民眾詢問的5大疑問。

Q1：為何會收到細胞簡訊？

根據地方政府公布足跡發送，因為跟8/13～9/2確診個案足跡有重疊。其中案16119和案16112曾去過家樂福中原店和經國店，另外還有藏壽司桃園青埔店，去過2021桃園蓮花季，也搭過168公車（往內壢方向）。

案16119另外還去過高雄，8/21跟太太到高雄市三民區正舒馥純推拿館停留5個小時之外，還有到鼓山區統一超商文信門市外面交物品，隨後返回桃園住家。而案16120在8/28曾至苗栗造橋鄉餐廳及燒烤店用餐。

Q2：細胞簡訊包括哪些縣市？

針對不少民眾疑惑，沒去過桃園怎麼會收到細胞簡訊？指揮中心發言人莊人祥解釋，個案足跡並非通通都會公布，各縣市都可能收到簡訊，雙北新竹高雄都可能收到。

Q3：收到細胞簡訊要注意哪些事？

收到簡訊也不需過於緊張，細胞簡訊只是要提醒民眾監測自己的健康狀況，有症狀就儘早就醫，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具。

Q4：收到細胞簡訊需要去採檢嗎？

陳時中強調，是高規格發送簡訊，不是收到簡訊就要採檢，根據個案足跡推算，8/13後有發燒咳嗽等症狀再去採檢就好。

Q5：收到細胞簡訊可以去上班嗎？

收到細胞簡訊並不代表要居家檢疫或隔離，屬於自主健康監測，「仍可外出或上班，但要注意做好個人衛生」，包括戴口罩、勤洗手和消毒，收到簡訊者，若經過雇主同意可採居家上班。

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