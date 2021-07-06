預約打疫苗「為何要先問意願？」　陳時中曝原因！網轟：浪費時間

▲網友納悶，為何不直接開放預約接種疫苗？圖與本文無關。（圖／交通部提供）

記者曾筠淇／綜合報導

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」將正式上線，其中登記過程分為4步驟，包括「意願登記、發送簡訊、預約接種、實際接種疫苗」。就有網友對這樣的步驟感到納悶，為什麼不直接預約接種，而是要先詢問民眾意願？貼文曝光後，立刻引發熱議，而稍早記者會上，陳時中也說明意願登記的用意。

疫苗施打共有4步驟，依序分別是意願登記、1922會以簡訊通知符合預約資格的民眾、預約接種、接種疫苗。根據唐鳳提供的預約流程，進入網站以後要先輸入身分證、健保卡號碼、手機號碼、希望接種的行政區以及接種疫苗種類，符合第9、10類且疫苗量足夠的前提下，預約民眾就會收到簡訊，並進行下一步「預約接種」。不過，目前試辦對象限定為金馬澎，非金馬澎的民眾上網進行意願登記並不會收到簡訊。

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就有網友對第1步「意願登記」感到納悶，在PTT的Gossiping板上，以「要先意願登記才能預約注射」為題發文，提到現在的程序是先意願登記再開放預約注射，為什麼不直接等開放以後再預約注射就好？「意願登記的作用是？」

▲疫苗預約登記系統2小時已超過30萬人登記。（圖／翻攝官網）

貼文一出，立刻引發熱議，就有網友回應，「先預估各縣市需求量來分配吧」、「先看看你要不要打」、「各縣市分發的量以意願登記為準」、「不就太多人不想打，浪費造冊時間，先問是否有意願這樣效率比較好吧」。

此外，也有網友認為，既然這次只是意願登記，那為什麼大家還要照填，「浪費我時間」、「笑死，那登記個屁啊」、「不然就改名叫接種意願表，哪是預約」。

針對意願登記的疑問，指揮官陳時中稍早也解釋，大家先做意願登記，這樣好讓中央做疫苗分配、做精確規畫，「實際開始行動1922開始通知符合預約資格的民眾，那個時候才啟動所謂的預約接種」，預約了以後就可以接種，目前只是純粹的登記意願，讓中央能了解，想要的人跟符合資格的人是怎麼分布，讓調配疫苗更加精確。