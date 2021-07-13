守電腦前登記！唐鳳1句「是看出生年」白忙了　網揪1點愣：搞笑嗎

▲唐鳳說明疫苗意願預約登記流程。（圖／指揮中心提供）

記者曾筠淇／綜合報導

今早COVID-19公費疫苗接種平台開放18歲以上民眾登記意願，大家搶破頭，系統一度大當機，稍早行政院政務委員唐鳳表示，截至下午1點，18歲至49歲共有167萬8千多人登記，不過「施打是看出生年，跟登記序號無關」。就有網友得知消息後感到相當納悶，認為有施打意願的人一定超過現有疫苗的數量，這樣無非是浪費時間。

唐鳳稍早在記者會上表示，只要在同一週期內，登記的先後順序，與收到簡訊的先後、預約的先後或是有無資格的先後，都是無關的，「主要是看出生年。」唐鳳也公布，截至下午1點，18歲至49歲意願登記完成人數為167萬8千多名，接到簡訊預約接種人數將近5萬名。

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指揮中心表示，民眾須先完成意願登記，才能在接到通知後進行預約，系統平台會依照疫苗分配情形、民眾所登記的意願，通知符合預約資格的民眾。

▲民眾登記意願後，還是依照出生年來排隊。（圖／記者施怡妏攝）

就有網友在PTT的Gossiping板上貼文，提到疫苗接種平台根本在搞笑，台灣現在還有很多人沒打，有意願接種的民眾肯定超過現有的疫苗數量，現在「登記意願」根本是浪費工程師和人民的時間，幹嘛不直接做個民調就好？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「就沒有疫苗打，只好找事情讓人民瞎忙啊」、「趁熱出個結婚生子意願平台解救少子化」、「很多搞不清楚狀況的已經高潮了好嗎」、「確定疫苗種類與數量啊」、「先知道年齡、數量，好超前部署啊」。

本站曾報導《預約打疫苗「為何要先問意願？」 陳時中曝原因！網轟：浪費時間》，針對意願登記的疑問，指揮官陳時中曾說明，大家先意願登記，才好讓中央做疫苗分配、做精細規畫，屆時知道符合資格的人是怎麼分布了以後，中央才能更精確的調配疫苗。