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BNT、莫德納哪個對Delta「持久力」較好？　前台大醫給答案

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧今天（6日）表示，莫德納和BNT的持久力，追蹤到半年以後，莫德納對Delta病毒似乎好一點，「所以為什麼打BNT的國家，大家都在討論是不是該打第三劑。」

林氏璧今在廣播節目《POP撞新聞》指出，莫德納和BNT這兩種mRNA疫苗，看來不管效果和不良反應比例差不多，可是過了半年以後，有了但書；以色列今年1月起對人民打2劑BNT，到現在已經6到8個月，看到危險訊號，中和抗體逐月下降，對Delta保護力下降，因此最近以色列疫情又起。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▼首批93萬3660劑BNT疫苗9/2抵台。（圖／食藥署提供）

▲BNT。（圖／食藥署提供）

林氏璧說，BNT自己第三期臨床試驗追蹤半年，保護力好像也是每月在下降，而在莫德納似乎沒看到那麼明顯下降；假如只看到一個國家研究，大家可能不會太在意，可是後來加拿大和美國有些研究也開始出現，莫德納和BNT的持久力，追蹤到半年以後，莫德納對Delta似乎好一點，這一點現在其實還在看。

林氏璧表示，所以為什麼打BNT的國家，大家都在討論是不是該打第三劑 ，以色列「很猛喔」，現在12歲以上都要打第三劑，且發表打第三劑效果不錯，而美國則還在討論。

以色列現已開打第3劑新冠疫苗，是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。依據該國國家新冠防疫顧問4日最新說法，因病毒未來仍將持續存在，要為接種第4劑疫苗做準備。

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼首批93萬3660劑BNT疫苗9/2抵台。（圖／記者李毓康攝）

▲▼我國首批BNT疫苗由盧森堡貨運航空CV7962載運於今日（2日）上午7時30分抵達桃園機場。（圖／記者李毓康攝）

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