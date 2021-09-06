BNT、莫德納哪個對Delta「持久力」較好？　前台大醫給答案

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧今天（6日）表示，莫德納和BNT的持久力，追蹤到半年以後，莫德納對Delta病毒似乎好一點，「所以為什麼打BNT的國家，大家都在討論是不是該打第三劑。」

林氏璧今在廣播節目《POP撞新聞》指出，莫德納和BNT這兩種mRNA疫苗，看來不管效果和不良反應比例差不多，可是過了半年以後，有了但書；以色列今年1月起對人民打2劑BNT，到現在已經6到8個月，看到危險訊號，中和抗體逐月下降，對Delta保護力下降，因此最近以色列疫情又起。

▼莫德納疫苗。（圖／記者李毓康攝）



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▼首批93萬3660劑BNT疫苗9/2抵台。（圖／食藥署提供）

林氏璧說，BNT自己第三期臨床試驗追蹤半年，保護力好像也是每月在下降，而在莫德納似乎沒看到那麼明顯下降；假如只看到一個國家研究，大家可能不會太在意，可是後來加拿大和美國有些研究也開始出現，莫德納和BNT的持久力，追蹤到半年以後，莫德納對Delta似乎好一點，這一點現在其實還在看。

林氏璧表示，所以為什麼打BNT的國家，大家都在討論是不是該打第三劑 ，以色列「很猛喔」，現在12歲以上都要打第三劑，且發表打第三劑效果不錯，而美國則還在討論。

以色列現已開打第3劑新冠疫苗，是全球第一個正式接種第3劑加強針的國家。依據該國國家新冠防疫顧問4日最新說法，因病毒未來仍將持續存在，要為接種第4劑疫苗做準備。

▲▼首批93萬3660劑BNT疫苗9/2抵台。（圖／記者李毓康攝）

