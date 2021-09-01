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719前沒勾AZ被放生！他傻了「意願登記像賭局」：沒改變心意的機會

▲▼日本捐贈我國124萬劑AZ疫苗，15日在新北市全面開打，第一波開放年齡85歲以上的長者接受施打。位在板橋高中體育館的疫苗施打站，按不同時段替不同里別的85歲以上長者施打疫苗，施打狀況良好。（圖／記者湯興漢攝）

▲接種疫苗。圖與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

9月3日10點至9月4日18點，疫苗預約平台將加開放1998年12月31日（前）出生的民眾預約AZ疫苗，不過前提是，必須7月19日前就已登記意願才符合資格。就有網友對此表示，只有他覺得這樣的決策很怪嗎？感覺當初的意願登記就是一場賭局般。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「只有我認為我國疫苗政策很怪嗎」為題發文，提到目前是依據民眾先前意願登記的情況來分配疫苗，但是事前根本沒人知道哪個廠牌會有庫存，然而輪到該年齡區間時，卻沒再次詢問民眾是否要改變意願，結果導致部分族群明明是高風險，但就是被跳過。

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原PO坦言，這樣的決策反而讓18歲以下的族群優先打到疫苗，彷彿一切都是賭局般。

▲▼增開AZ疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）

▲23歲以上民眾必須7月19日前就有意願登記AZ疫苗才符合資格。（圖／指揮中心提供）

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「你這種心態不太健康」、「有吵的有疫苗可打」、「解壓縮，跟國際的做法完全不同」、「無限解壓縮、滾動式調整」、「很多人連第一劑都還沒打」、「直接照年齡排，打下來至少順序知道，現在弄到不知道哪裡解壓縮解不完」。

不過也有網友認為，「有什麼就打，早早就打到了，要挑三揀四的打不到活該，全世界沒幾國是讓民眾自己選的」、「你要考慮傳播風險啊，學生班級群聚、傳播風險高這不是常識嗎」、「自己要挑疫苗怪誰，高風險又怎樣」。

本站曾報導《AZ疫苗對象加開！滿23歲「1類人」卻資格不符　網懊惱：就是我》，就有些人明明年滿23歲，但因為沒有在7月19日前就意願登記AZ疫苗，所以並不符合資格。網友也紛紛表示，「7月19日沒選AZ的人，X，就是我啦」、「7月19日前沒登記的啊，直接放生」。

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