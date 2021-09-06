校園BNT疫苗9／23開打！家長須簽意願書　學校設「暈針應變」

▲教育部提醒學校須經家長同意並簽回意願書才能安排學生接種疫苗。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

BNT疫苗校園接種預計9月23日開打，教育部近日發函，提醒學校須經家長同意並簽回意願書，才能安排學生接種疫苗，並因應學生可能發生的暈針建立應變機制。

中央流行疫情指揮中心日前表示，首批93.3萬劑BNT疫苗於2日上午7時運抵台灣，衛福部食藥署預估最快9月16日完成檢驗封緘，校園接種預定9月23日起陸續施打。 針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗校園接種事宜，教育部發函給各縣市教育局處和學校，校園集中接種模式包括110學年第一學期註冊年齡滿12歲至17歲的國高中生、外僑學校學生、少年矯正學校學生、自學生等，疫苗接種採自願性質，須經家長同意後執行接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部指出，縣市教育局處與學校自9月8日起，與轄區衛生局協調排定接種日期、場地、動線等程序，並於排定接種日期前，協助分發疫苗接種須知及評估暨意願書給學生，經家長簽回後彙整統計意願人數，於9月16日前提供轄區衛生所，以安排後續接種作業。

滿12歲的國小生、未於校園集中接種日程完成接種的學生、無學籍的自學生等，由學校或教育單位發送接種通知單，家長帶學生至衛生局安排的合約醫療院所接種；具本國籍但無本國學籍的滿12歲至17歲者，依指揮中心宣布的時程，至COVID-19公費疫苗預約平台登記。

教育部也請縣市教育局和學校，配合衛生局設置友善學生的接種環境，規劃設置等待區、評估區、至少1處具遮蔽物的接種區、休息區，並因應學生可能發生的暈針或立即性過敏反應，建立應變機制，也可於接種場地播放音樂、影片，幫助學生放鬆以避免暈針。