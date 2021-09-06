高端總經理陳燦堅：高端疫苗的八大特色

▲高端總經理陳燦堅（圖／高端疫苗提供）



生活中心／綜合報導

全球疫苗缺貨已成國際防疫的最大罩門。高端疫苗總經理陳燦堅表示：高端疫苗的安全穩定和供貨充裕，將善盡台灣抗疫的重要角色，請國人多多支持。

陳燦堅指出，根據已經公開的媒體報導，包括各種數據揭露，和專家學者的評論以及疫苗接種者的親身體驗，可以歸納出高端疫苗的八大特色：

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1. 確定注射第一劑的28天後能打到第二劑。外國疫苗則來源難以自主。多數接種外國疫苗者第二劑疫苗接種，間隔延長到10到12周，甚至更久。高端能確保間隔28天可接種第2劑。

2. 第三劑的供應無虞。面對變異株以及所有的疫苗本身的保護力都會隨時間而下降，第三劑的加強針已是全球新趨勢，將會再度出現疫苗短缺潮。高端是國產疫苗，可控可放，能夠確保第三劑自給自足。

3. 高端的第三劑保護力優異，已在WHO近期召開「第三劑加強疫苗」探討會議上，引起國人和國際的重大關注。

4. 高端疫苗保存簡單方便，不需冷鏈物流倉儲，能夠有效進入窮鄉僻壤，和世界上的非富裕國家。BNT和莫德納疫苗的保存難度較高，需設立特殊冷鏈倉儲。

5. 政府嚴格把關。外國疫苗封緘檢驗程序簡便，一周就放行。高端約要歷時一個月，要批批都作完倉鼠試驗，確認效價才放行。態度嚴格謹慎，確保品質穩定。

6. 安全性高。副作用低。高端疫苗採次單位疫苗是一項經過數十年研究和使用的成熟技術，對人體的負面影響較低，在疾管署公布的「疑似不良事件」通報率，較其他廠牌為低。

7. 針劑最細，痛感最低。高端一律採用25號針頭，外徑僅0.5144毫米、內徑0.260毫米，是美國疾病管制暨預防中心(CDC)建議注射時施打疫苗用的針頭規格22至25號之中，最細的針頭，令民眾施打時相對不會有疼痛感。是怕打針的人的一大福音。

8, 單針單劑提高效率，更能避免出錯。尤其和需要稀釋的針劑相比，絕不會出現打到五倍濃度的未稀釋疫苗或稀釋用的生理食鹽水。

陳燦堅說，新冠疫苗已經成為各國彰顯實力的指標。高端作為台灣疫苗國家隊，對外展現台灣生技實力，對內提升台灣自信。他呼籲國人一起參與厚植台灣戰略性產業，增強台灣國安自主性。並在參與全球人道救援中不缺席。