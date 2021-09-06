富國50％人口完全接種疫苗「窮國僅2％」　他痛批囤積疫苗可恥

▲全球疫苗分配極度不均。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫苗全球分配不均的情況持續發生，多個聯合國機構發布聲明指出，低收入國家中僅不到2％民眾完全接種疫苗，同時高收入國家完全接種疫苗的成年人就高達約50％。英國前首相、現任聯合國特使布朗（Gordon Brown）5日抨擊，西方富裕國家不僅未提供窮國足夠的協助，還繼續囤積疫苗，「把所有好牌都抓在手中」。

布朗的投書5日在《星期日鏡報》刊登，表示此刻有2億劑疫苗若不是躺在歐美富國的倉庫裡，就是正在送往倉庫的路上，到10月底前數量就會增加至總共5億劑。他說的數字來自英國病毒研究公司「Airfinity」的數據統計，而歐美富國預計囤積的5億劑疫苗，若拿到非洲施打，足以讓擁有7億人口的非洲大陸，大部分的人都接種到一劑疫苗。

「我們正處在一個新的軍備競賽，看誰能更快讓人接種到疫苗，但這是一場西方國家主導疫苗生產線的軍備競賽」，布朗表示美國總統拜登和七大工業國（G7）的各國領導人，應該立刻將囤積在倉庫裡的疫苗送去非洲。他指出由於分配不均，COVAX配送給各國疫苗的安排被嚴重拖累，難以在今年底前完成配送全球20億劑疫苗的目標。

根據牛津大學研究團隊線上網站「用數據看世界」（Our World in Data）的數據顯示，目前完全接種2劑疫苗比率最高的國家是新加坡，高達逾75％，再來依次是英國、美國、德國，都在60％以上，日本則有47％。反觀疫苗完全接種率最低的國家，除了墊底的加勒比海國家海地以外，大部分都是非洲國家，如坦尚尼亞、奈及利亞和剛果。

布朗表示只有美、英、德、法的領導人，能在不公逐漸擴大的富國與窮國之間搭起一座橋梁，「是時候結束已經道德淪喪的行為（囤積疫苗），我們必須現在就行動。」