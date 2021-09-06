郭台銘今晨結束隔離「隔窗比愛心」　曝9月中下旬週週有疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲催貨，首批93萬劑BNT疫苗在9月2日順利抵台，他6日清晨結束14天隔離正式出關，並隔窗比愛心向眾人問候，同時透露9月中下旬週週都會有疫苗到貨，但尚未決定是否要去接機第二批BNT到貨。

▲郭台銘8月22日返台時也曾對著眾人比愛心。（圖／記者楊詩益攝）

隨著新冠疫情持續延燒，疫苗接種成為當務之急，郭台銘今年6月就透過永齡基金會全力爭取購買德國BNT疫苗空運直達台灣，他自己也在8月初前往捷克布拉格親自催貨，並在8月22日達成催貨目的返台。郭台銘當時領著全家大小走出機場大門後，看到現場等候的媒體，還用雙手比出愛心，向現場簡單致意後，便乘車離去，直接入住防疫旅館，開始14天的隔離生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著一家人都住進旅館進行隔離，曾馨瑩8月底曾透過IG發文指出，隔離生活的確有點無聊，不過自己平時就很宅的自己頗能適應，主要就是按時吃三餐和打掃，並透露先生郭台銘每天視訊開會加上划船機運動，因為防疫旅館的三餐送餐非常準時，而且餐點菜色很不錯，擔心隔離期間會變胖。

此外，第一批共計93萬劑的BNT疫苗於9月2日清晨正式抵台，郭台銘由於全家仍處於隔離期間，因此只好委託表姐張淑芬代替自己前往接機。

▲郭台銘尚未決定是否要去接機第二批BNT。圖為第一批BNT到貨的畫面。（圖／指揮中心提供）

一同進行隔離的夫人曾馨瑩5日上午在IG吐露心聲，除了貼出自拍照，秀出自己戴著好友孫芸芸設計的耳環，還寫下「Last day of quarantine」、「終於」等字句，還放上象徵開心、慶祝的笑臉，分享自己的好心情。

而郭台銘6日清晨結束14天隔離正式出關，根據《TVBS》報導，他隔窗比愛心向眾人問候，同時透露9月中下旬週週都會有疫苗到貨，但尚未決定是否要去接機第二批BNT到貨。