　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

郭台銘今晨結束隔離「隔窗比愛心」　曝9月中下旬週週有疫苗

記者黃翊婷／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘親赴歐洲催貨，首批93萬劑BNT疫苗在9月2日順利抵台，他6日清晨結束14天隔離正式出關，並隔窗比愛心向眾人問候，同時透露9月中下旬週週都會有疫苗到貨，但尚未決定是否要去接機第二批BNT到貨。

▲▼0822郭台銘返台。（圖／記者楊詩益攝）

▲郭台銘8月22日返台時也曾對著眾人比愛心。（圖／記者楊詩益攝）

隨著新冠疫情持續延燒，疫苗接種成為當務之急，郭台銘今年6月就透過永齡基金會全力爭取購買德國BNT疫苗空運直達台灣，他自己也在8月初前往捷克布拉格親自催貨，並在8月22日達成催貨目的返台。郭台銘當時領著全家大小走出機場大門後，看到現場等候的媒體，還用雙手比出愛心，向現場簡單致意後，便乘車離去，直接入住防疫旅館，開始14天的隔離生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著一家人都住進旅館進行隔離，曾馨瑩8月底曾透過IG發文指出，隔離生活的確有點無聊，不過自己平時就很宅的自己頗能適應，主要就是按時吃三餐和打掃，並透露先生郭台銘每天視訊開會加上划船機運動，因為防疫旅館的三餐送餐非常準時，而且餐點菜色很不錯，擔心隔離期間會變胖。

此外，第一批共計93萬劑的BNT疫苗於9月2日清晨正式抵台，郭台銘由於全家仍處於隔離期間，因此只好委託表姐張淑芬代替自己前往接機。

▲▼首批BNT疫苗共計93萬劑，已於今(2)日上午7時抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。（圖／指揮中心提供）

▲郭台銘尚未決定是否要去接機第二批BNT。圖為第一批BNT到貨的畫面。（圖／指揮中心提供）

一同進行隔離的夫人曾馨瑩5日上午在IG吐露心聲，除了貼出自拍照，秀出自己戴著好友孫芸芸設計的耳環，還寫下「Last day of quarantine」、「終於」等字句，還放上象徵開心、慶祝的笑臉，分享自己的好心情。

而郭台銘6日清晨結束14天隔離正式出關，根據《TVBS》報導，他隔窗比愛心向眾人問候，同時透露9月中下旬週週都會有疫苗到貨，但尚未決定是否要去接機第二批BNT到貨。

►拖地神器才799元！從此地板超乾淨

ET快訊
條子鴿稱開謝長廷兒罰單吃2申誡　北市警回應曝2關鍵
郭台銘今晨結束隔離「隔窗比愛心」　曝9月中下旬週週有疫苗
吳亦凡爆供出47人「第三批名單」瘋傳！　驚見整排一線大咖男女
五月天阿信媽媽驚傳意外　「走路遭機車衝撞」急送醫…經紀人曝狀
女大生猝睡症斷片醒來內褲穿反　竟是被男同學「素股」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE錯頻想「收回訊息」卻按成刪除！　還有一招可以用

高端總經理陳燦堅：高端疫苗的八大特色

郭台銘今晨結束隔離「隔窗比愛心」　曝9月中下旬週週有疫苗

81萬劑AZ抵台！913後2類人可打第二劑　BNT高中生923先打

政府欠款超過2個月！208家診所停歇業　醫怒：糧餉沒到軍隊必敗

陳時中曝110萬則細胞簡訊原因！　強調提高警覺「有症狀」再採檢

威脅提升！恐有秋颱生成變天時間曝　今午後防大雨

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰：他一直很健康

29歲空姐「密切接觸」確診機師！指揮中心給答案：比較少見的情形

鬼門關一過「5生肖發大財」！命理師給建議：會獲得長輩提攜

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

騎士停外側想迴轉頻回頭看車況 觀察10多秒催油門...秒被撞飛！

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

LINE錯頻想「收回訊息」卻按成刪除！　還有一招可以用

高端總經理陳燦堅：高端疫苗的八大特色

郭台銘今晨結束隔離「隔窗比愛心」　曝9月中下旬週週有疫苗

81萬劑AZ抵台！913後2類人可打第二劑　BNT高中生923先打

政府欠款超過2個月！208家診所停歇業　醫怒：糧餉沒到軍隊必敗

陳時中曝110萬則細胞簡訊原因！　強調提高警覺「有症狀」再採檢

威脅提升！恐有秋颱生成變天時間曝　今午後防大雨

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰：他一直很健康

29歲空姐「密切接觸」確診機師！指揮中心給答案：比較少見的情形

鬼門關一過「5生肖發大財」！命理師給建議：會獲得長輩提攜

LINE錯頻想「收回訊息」卻按成刪除！　還有一招可以用

瀏海好看的關鍵在「髮根」！吹出高顱頂、S型弧度才會顯臉小

時尚4座電動小車「大陸只賣30萬起」！360環景、ACC定速全都有

《天之驕女》獵奇超展開！彭其昌「嘴變加油管」　丁國琳曬到全紅

高端總經理陳燦堅：高端疫苗的八大特色

失聰英國蹲獵犬患分離焦慮症！主人碰額頭安撫...互動超有愛

CP值超高！鶯歌199元烤鮮蚵吃到飽　冷門時段不限時隨你爽嗑

新竹少女遭虐死連2天託夢「很冷！幫我報仇」　父睡到全身癢

世足資格賽／阿根廷被巴西官員驅逐退賽　梅西怒批：簡直災難！

虎斑站長「花式佔據」驗票閘門　狂揮貓拳：刷卡才能摸我！

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

生活熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

回家才抓到染Delta　台北至少2人

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

恐有秋颱生成！變天時間曝　今午後防大雨

網狂罵「破口」　空姐男友氣炸：誰能忍受隔離14天？

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰求助

入夜降雨熱區出爐　大雷雨轟這縣市

時間到就開始燒！打完AZ「1時間點」瞬間虐全身

染疫機師亂跑　醫：踐踏社會信任

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

「北科附工全校陰性！」鄉民吐槽：不意外

報名正音班中頭獎！班主任竟給二手平板

更多熱門

相關新聞

高端總經理陳燦堅：高端八大特色

高端總經理陳燦堅：高端八大特色

全球疫苗缺貨已成國際防疫的最大罩門。高端疫苗總經理陳燦堅表示：高端疫苗的安全穩定和供貨充裕，將善盡台灣抗疫的重要角色，請國人多多支持。

913後2類人可打第二劑　BNT高中生先打

913後2類人可打第二劑　BNT高中生先打

政府欠款超過2個月　208家診所停歇業

政府欠款超過2個月　208家診所停歇業

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰求助

新北男打完莫德納「中風癱瘓」！妻崩潰求助

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫郭台銘

讀者迴響

熱門新聞

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

最想住台北市哪一區？　鄉民答案很一致

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

空姐密切接觸確診機師　指揮中心給原因

回家才抓到染Delta　台北至少2人

《俗女》陳嘉玲吐「子女心聲」媽秒心碎

手搖飲3巨頭殞落！鄉民推爆：這家10元屌打

22歲女模亡！老公爆「暗黑對話」PO她跪地影片

警抓政二代遭嗆還被記申誡？　謝長廷兒反擊

幾內亞驚傳政變　首都激烈槍響

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面