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政府欠款超過2個月！208家診所停歇業　醫怒：糧餉沒到軍隊必敗

基層診所自六月份施打新冠肺炎疫苗以來，中央承諾民眾免付掛號費，由政府買單，但診所至今未收到這筆費用。（圖／黃威彬攝）

▲基層診所自六月份施打新冠肺炎疫苗以來，中央承諾民眾免付掛號費，由政府買單，但診所至今未收到這筆費用。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

總統蔡英文與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今年六月時宣布，免收民眾接種新冠肺炎疫苗掛號費，由「行政費」補助每筆掛號費100元，但基層診所卻大爆被政府拖欠兩個多月補助，經營陷入困頓，不少診所紛紛歇業或停業。本刊調查，疫情爆發以來全國診所病患平均狂減逾五成，加上缺乏接種疫苗掛號費的現金流，租金與人力都成為診所營運的沈重負擔，光是今年五至七月份全國診所歇業、停業高達208家！

據指出，以往基層診所為民眾施打公費流感疫苗，皆由衛福部補助處置（施打）費100元，診所可以另收掛號費50到150元不等。六月五日，蔡總統宣布免費為全民施打新冠疫苗政策，她的臉書貼文「關於疫苗接種費用：全民打疫苗都免費！」至今累積超過12萬人按讚，顯見民眾肯定這項政策美意。

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自六月起基層診所紛紛加入疫苗施打行列，協助拓展全民疫苗覆蓋率，至今卻被付拖欠兩個多掛號費，多名醫師向本刊怒控分明是「政府請客，診所買單」。

醫界批評蔡政府請客，替民眾省下掛號費的美意，不該淪為基層診所買單。（圖／趙文彬攝）

▲醫界批評蔡政府請客，替民眾省下掛號費的美意，不該淪為基層診所買單。（圖／CTWANT提供）

「中央這次免收掛號費是吃基層豆腐！」中華民國基層醫療協會理事長林應然氣憤地說，中央宣布不得收掛號費後，一開始只願意給40元補助，與診所平時的掛號費150元落差近四倍，根本是「搶劫」；後來提高為100元，協助政府、少拿些補助沒問題，但這筆費用又給得不乾脆，「病人少、被拖欠掛號費，特別是新開業的診所，不倒才怪！」

林應然以他開業的小兒科診所為例，六月十五日接種疫苗至今，接種人次超過2000人，等於政府至少拖欠行政費20萬元。林應然坦言，這波疫情對於新開業與大型診所衝擊最大，前者才剛花一大筆裝潢費用，沒收入就硬生倒閉；後者則因被龐大的人事開銷拖垮，甚至聽聞同業得靠著向銀行貸款苦撐。

根據衛福部統計，2019年底全國約有2萬3000多家診所，光是今年5月1日至7月31日全國診所停、歇業數達208家，包含西醫、中醫以及牙醫診所，當中又以新北市42家、台北市與台中市各38家囊括前三名。

台北市醫師公會常務理事、耳鼻喉科醫師洪德仁不滿地說，根據「107～108年度預防接種協辦醫療機構合約書」衛福部補助處置費100元，診所可以另收掛號費；然而，新冠肺炎疫苗接種以附加合約的方式緊急上路，政府卻片面宣布不得收取掛號費，「政府違約在先，國家理應要補償損失。」他無奈地說，基層診所配合蔡總統的美意，立法院也通過「嚴重特殊傳染性肺炎特別預算案」，約有40億元預算供全民施打的費用，指揮中心卻怠惰不作為，「防疫視同作戰，糧餉沒到位，軍隊必潰敗」。

林應然指出，基層診所受疫情衝擊營運，政府不該吃診所豆腐，拖欠承諾補助的掛號費。（圖／黃威彬攝）

▲林應然指出，基層診所受疫情衝擊營運，政府不該吃診所豆腐，拖欠承諾補助的掛號費。（圖／CTWANT提供）

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