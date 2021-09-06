81萬劑AZ抵台！913後2類人可打第二劑　BNT高中生923先打

記者黃翊婷／綜合報導

波蘭政府捐贈的40萬劑AZ疫苗5日上午運抵台灣，同日下午透過COVAX獲配的第三批41.04萬劑AZ疫苗也順利到貨。這81.04萬劑AZ疫苗主要會投入第二劑施打，對象為第5、6類長照機構人員以及75歲以上長者；另外已到貨的93.3萬劑BNT疫苗也已經敲定要在23日開打，會先從高中生開始施打，打完才換國中生。

▲波蘭捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣。（圖／疾管署提供）

自3月疫苗開打以來，許多民眾接種完第一劑疫苗，早已符合第二劑接種間隔時間，卻遲遲等不到疫苗能打。不過，5日傳來好消息，波蘭政府捐贈的40萬劑AZ疫苗、COVAX獲配的第三批41.04萬劑AZ疫苗皆順利運抵，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，現在是以第一劑為目標，當第一劑施打到一定的程度，就會讓民眾盡快接種第二劑，不過這也要看進貨量。

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▲公費疫苗施打對象。（圖／衛福部）

第八輪打AZ 逾80萬劑提供第二劑施打

隨著81.04萬劑AZ疫苗到貨，第八輪疫苗接種確定提供AZ，陳時中表示，波蘭加COVAX和第七輪剩下的，總計會有逾80萬劑AZ疫苗將提供給第二劑施打，9月13日以後滿10周以上都可以納入。

莊人祥也補充說明，第八輪就是打AZ，主要會以AZ第二劑為主，因為AZ已經開放到7月19日前勾選的23歲以上民眾接種，所以有大量民眾正在等待施打第二劑，這80萬劑將提供給第5、6類對象，也就是長照機構人員以及75歲以上長者。

事實上，我國向COVAX採購476萬劑疫苗，目前到貨102萬劑都是AZ疫苗，到貨占比約21.4％，還有374萬劑尚未入手。

▲▼首批BNT最快9月16日出關。（圖／食藥署提供）

首批BNT「9／23開打」 從高中生先開始

除了AZ疫苗之外，首批93萬劑BNT疫苗9月2日抵台，指揮中心敲定將在9月23日開打。首批BNT疫苗目前初步規劃讓12至17歲學生施打，主要是在校園造冊接種。

陳時中表示，如果要去醫院施打，可以拿相關證明到醫院接種，另外也開放18至22歲對象到登記平台做意願登記，所以相關年紀打到可能性很高。

但由於學生族群有接種HPV疫苗的問題，有家長擔憂施打時間太近，恐會有安全疑慮。莊人祥表示，之前有召開專家會議討論，HPV主要是給國中生施打，兩個疫苗至少要間隔7天以上，新冠疫苗目前預定是23號那週開始打，會先由高中生先打，打完再來是國中生。

▼疫苗總到貨量累計已有1387.37萬劑。（圖／ETtoday）