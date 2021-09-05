「張亞中好像會當選國民黨主席」　學者：背後有人挺不可小看

▲張亞中4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）



記者陶本和／台北報導

對於國民黨主席的競選政見發表會，政治學者范世平5日透過臉書表示，「覺得張亞中好像會當選國民黨主席」，他認為，張亞中這次賺最多，完全是無本生意，網路也有刻意操作，看來是有組織的，背後有人力挺不能小看。

范世平說，讓他訝異的是，江啟臣竟然拿著平板從頭唸到尾，四個候選人中最年輕，卻最沒有自信，完全是準備下台的表現；而朱立倫則是一直細數自己的豐功偉業，如何為黨犧牲。

范世平觀察，朱立倫也被其他三人圍攻，甚至被指是吃裡扒外的「美國間諜」，他認為，朱立倫的表現不如預期，沒有正常發揮，沒有加到分。

至於張亞中，范世平認為，他的表現最好，反正最沒有壓力，把這幾年的深藍怨氣一股腦發洩出來，砲火四射，江啟臣跟朱立倫都被炸到皮開肉綻。

范世平表示，張亞中在這次發表會賺最多，完全是無本生意，以小搏大，依靠媒體轉播贏得龐大聲量，網路也有刻意操作，各種剪接後的短片四處散播，看來是有組織的，背後有人力挺，不可以小看。

范世平指出，張亞中像是過去國軍「三巡官」，開口閉口就是孫中山，讓他覺得「三民主義研究所」快要復活了；不過，他認為，張亞中的言論就是「黃復興」、「外省藍」愛聽的，所以罵李登輝比罵蔡英文要多。

范世平表示，張亞中認為李登輝的本土路線搞跨國民黨，反對教育的本土化與台灣化，要重新恢復對中華民族的認同，如果他當選，國民黨的黨意與台灣主流民意差太多，他們都還活在過去的光榮歲月。