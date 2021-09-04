黨魁爭霸／張亞中狂打朱立倫　搬維基解密被指「美國線民」

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場。最後結論階段，候選人台大教授張亞中頻對朱立倫開炮，搬出維基解密稱他是美國線民，也質疑他正藍立場問他當八百壯士紮營抗爭時，是否曾去看過他們。

朱立倫在媒體提問階段時，稱前AIT主席卜睿哲在新書提到張亞中的兩岸方案，在台灣非主流，幾乎得到重視；張亞中則在結論時回應，卜睿哲的新書中用了6頁介紹他的主張，還將他兩岸和平協議草案版本作書的附件，書中說台灣社會為什麼不能理性討論兩岸抉擇。

張亞中說，這是要幫朱立倫讓他解釋維基解密，因為裡面有整篇電報逐字稿刊出來，說朱立倫的政治立場值得懷疑「可能是美國線民」，他希望朱立倫要參選黨主席不應被懷疑，應該站出來也許提告前AIT處長楊甦棣，必須還你一個清白。

對於朱立倫稱自己是正藍，張亞中認為，正藍不只是口頭尊崇孫中山，而是要真正落實孫中山的理念和思想，當各位在捍衛歷史文化時，我拋棄很多財產編教科書，捍衛五權憲法、修憲，都是獨自抗爭孤軍奮戰。他反問朱立倫，「你談到天下為公、正藍、軍人子弟，那麼八百壯士紮營時，你看過他們幾次？握手了嗎？可能一次都沒有。」

張亞中期待國民黨都是正藍，不是偏藍會偽藍，但要看行動做決定；針對朱立倫所說的大公無私，張亞中說，週三中常會有政見發表會，他希望是兩場電視辯論會、一場網路說明會，「有人代表堅決反對，我希望大公無私周三辯論會 能做到無私，讓所有黨員看到辯論會」。

張亞中強調，這次黨主席選舉對國民黨來說很重要，攸關牽涉國民黨救亡圖存，這選舉不是選哪一個人，大家都非常優秀，不是選人的要選黨的理念、論述、願景，「當你投下神聖一票，不要用個人關係投票，為黨、為國家兩岸和平 投下神聖一票，這是作為孫中山信徒我們必須要堅持的。」

▼張亞中4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

