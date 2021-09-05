國民黨如何重啟兩岸交流「無懼抹紅」？　4黨魁候選人獻策

▲國民黨主席政見說明會（江啟臣、張亞中、朱立倫、卓伯源）。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席選舉4日進行唯一一場電視政見辯論會，4位候選人（現任主席江啟臣、前主席朱立倫、孫文學校校長張亞中、前彰化縣長卓伯源）激辯各項議題。針對如何有勇氣不懼怕被抹紅，重啟兩岸交流，4位參選人分別發表各自的論述。

朱立倫表示，國民黨要認清現實狀況，現在是在野，推動兩岸和平跟交流要透過「社會力」，例如從文化、宗教、體育、經貿、城市等方面進行交流。

朱立倫也指出，國民黨過去很可惜，忘了自己是正藍，正藍就是捍衛中華民國，若民進黨貼標籤就害怕，就成變小綠，那和民進黨有何區別？應該立刻恢復交流，推動和平是為了區域安全，為了下一代。

張亞中則表示，國民黨在2014年翻車之後，從此不敢談兩岸，他聽過朱立倫的談話，也看過江啟臣的著作，但他質疑「方案在哪？」，而他自己在參選時就明確提出和平備忘錄，若當選後會親赴北京，並告訴北京若國民黨2024年執政，和平協議就可以簽，在野還可以做很多事情，「要有方法」。

江啟臣主張「以人為本的兩岸關係」，他認為現在需要用行動來破冰，出訪大陸是方法，但他強調唯有增加互信才能解決問題；他並表示會推動兩岸和平發展委員會，跨黨派、跨領域，討論未來兩岸是什麼。

卓伯源直言，民進黨禍害台灣，現在繼續操弄讓兩岸緊張，他認為應回到原汁原味的九二共識，兩岸才能共存共榮；他承諾，若當選黨主席，將邀請大陸國家主席習近平到台灣來展開和平之旅，他也願意請張亞中作為國民黨特使，負責協商習近平的台灣之旅，而國民黨一定保障習主席在台灣的安全。