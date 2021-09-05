長榮機師染Delta！北市匡列26名接觸者採檢　24人PCR陰性

記者袁茵／台北報導

長榮航空機師染疫受關注，已有3名機師、1名機師兒確診，其中有1名機師還是感染印度變異株Delta，使中央緊急發出110萬封細胞簡訊，提醒民眾注意；台北市政府更是匡列了26名接觸者，並安排採檢。台北市衛生局5日表示，截至上午，一共24人採檢陰性，剩餘2人採檢結果仍在追蹤中。

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者周宸亘攝）

指揮中心發布，日前公布的境外移入案16066是一名長榮航空台籍機師，個案今年6月跟8月各打過一劑AZ疫苗，卻在入境後採檢被驗出PCR陽性，這是我國首例有機組員「突破性感染」，也就是已完成接種2劑疫苗且接種滿14天以上仍確診。而3日又有2名長榮機師（案16119、案16120）也確診，其中一人（案16120）更傳染給同住就讀台北科技大學附屬桃園農工的兒子（案16122）。

針對2名機師接觸者的匡列疫調，台北市衛生局4日於防疫記者會中指出，居住台北市第1層的接觸者有10位、第2層接觸者16位，共有26人被匡列，並被安排採檢。

北市衛生局5日受訪時表示，匡列的26名接觸者，截至5日上午，共有24人採檢結果為陰性，尚餘2位追蹤採檢結果中。

▼國籍航空個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）