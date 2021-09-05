不斷更新／機師突破性感染！中秋烤肉喊卡　各縣市停辦活動一次看

▲長榮機師爆突破性感染，《ETtoday新聞雲》將不斷更新，各縣市活動停辦情形。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導

日前長榮爆發3名機師「突破性感染」，其中一名機師兒子也確診，而孩子就讀的「北科附工」3日下午緊急宣布停課，對全校師生緊急進行PCR檢測，所幸全員陰性。不過，桃園市不敢輕忽，宣布一律取消中秋節所有活動，隨後新北市也跟進。對此，《ETtoday新聞雲》將不斷更新，各縣市活動停辦情形，讓讀者一次了解。

台北市：

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周二討論指引。

新北市：

跟進桃園，停辦中秋節烤肉。

基隆市：

基隆市府表示，目前暫無「取消活動」，後續依中央疫情指揮中心為主，視疫情隨時滾動式調整。

桃園市：

1 .中秋節所有活動 一律取消。

2.市府所屬 虎頭山風景區、公園、河濱公園 ，不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的 封街萬人烤肉大會 。

4.桃園捷運原訂5日舉行 第一次新進人員招募甄試 ，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.即日起自9日起加強二級警戒措施：

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人



(2.)加強賣場及超市人流管制



(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名



(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣：

1.本週末各項活動，務必要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。

2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

3.中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。

新竹市：

即日起自9日強化二級警戒措施

1.集會人數上限室內50人、室外100人

2.加強賣場及超市人流管制

3.醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗縣：

1.苗栗縣府目前無活動異動，若有會再另行公布說明。

2.停辦銅鑼鄉 五福廟普度法會 。

3.停辦苑裡 鬼門關夜市 。

台中市：

台中市府宣布， 清水區鰲峰山公園內烤肉區、中正露營區烤肉區仍暫不開放民眾使用。

彰化縣：

彰化縣長王惠美指出，規劃的活動仍維持中央防疫標準，若有緊急狀況發生將滾動式調整，至於烤肉活動，以同住家人為主，吃東西時還是要放隔板比較安全，社區烤肉活動不開放，還提醒民眾「再委屈一下」。

南投縣：暫無影響。

雲林縣：

一切依照中央防疫守則規則辦理。

嘉義縣：

依循中央疫情指揮中心規範，尚無進一步的管制措施，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

嘉義市：

嘉義市依照中央疫情指揮中心二級警戒規定，並積極宣導民眾務必戴好口罩、勤洗手，遵守防疫措施，將就疫情狀況隨時滾動檢討。

台南市：



1.停辦 2021 台南古都國際半程馬拉松 ，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

2.台南市政府對此回應，將會密切觀切，待事件較明朗化，才會決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。

高雄市：

1.高雄市府衛生局表示會經專家會議與防疫會議討論後公布。

2.停辦高雄市鳳山區 誠義里千人中秋烤肉活動 。

屏東縣：

視先觀察疫情發展調整。

宜蘭縣：

1. 宜蘭市河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉 ，違者將依照傳染病防治法處理。

花蓮縣：暫無影響。

台東縣：暫無影響。

澎湖縣：暫無影響。

金門縣：暫無影響。

連江縣：暫無影響。