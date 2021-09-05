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不斷更新／機師突破性感染！中秋烤肉喊卡　各縣市停辦活動一次看

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Hello Kitty彩繪機,Hello Kitty 派對機,空中巴士Airbus A300-300,B-16333,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

▲長榮機師爆突破性感染，《ETtoday新聞雲》將不斷更新，各縣市活動停辦情形。（示意圖／記者李毓康攝）

記者陳羿妏、林冠吟／整理報導

日前長榮爆發3名機師「突破性感染」，其中一名機師兒子也確診，而孩子就讀的「北科附工」3日下午緊急宣布停課，對全校師生緊急進行PCR檢測，所幸全員陰性。不過，桃園市不敢輕忽，宣布一律取消中秋節所有活動，隨後新北市也跟進。對此，《ETtoday新聞雲》將不斷更新，各縣市活動停辦情形，讓讀者一次了解。

台北市：

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下周二討論指引。

新北市：

跟進桃園，停辦中秋節烤肉

基隆市

基隆市府表示，目前暫無「取消活動」，後續依中央疫情指揮中心為主，視疫情隨時滾動式調整。

桃園市：

1.中秋節所有活動一律取消

2.市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會

4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.即日起自9日起加強二級警戒措施

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人

(2.)加強賣場及超市人流管制

(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣

1.本週末各項活動，務必要遵守防疫管理指引的內容並落實執行。

2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

3.中秋節活動將視疫情狀況，滾動檢討調整。

新竹市

即日起自9日強化二級警戒措施

1.集會人數上限室內50人、室外100人
2.加強賣場及超市人流管制
3.醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗縣

1.苗栗縣府目前無活動異動，若有會再另行公布說明。

2.停辦銅鑼鄉五福廟普度法會

3.停辦苑裡鬼門關夜市

台中市

台中市府宣布，清水區鰲峰山公園內烤肉區、中正露營區烤肉區仍暫不開放民眾使用

彰化縣

彰化縣長王惠美指出，規劃的活動仍維持中央防疫標準，若有緊急狀況發生將滾動式調整，至於烤肉活動以同住家人為主，吃東西時還是要放隔板比較安全，社區烤肉活動不開放，還提醒民眾「再委屈一下」。

南投縣：暫無影響。

雲林縣

一切依照中央防疫守則規則辦理。

嘉義縣

依循中央疫情指揮中心規範，尚無進一步的管制措施，後續視疫情變化隨時滾動式調整。

嘉義市

嘉義市依照中央疫情指揮中心二級警戒規定，並積極宣導民眾務必戴好口罩、勤洗手，遵守防疫措施，將就疫情狀況隨時滾動檢討。

台南市

1.停辦2021台南古都國際半程馬拉松，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

2.台南市政府對此回應，將會密切觀切，待事件較明朗化，才會決定相關做法，並採取滾動式檢討，發布最新的防疫指引與做法。

高雄市

1.高雄市府衛生局表示會經專家會議與防疫會議討論後公布。

2.停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動

屏東縣

視先觀察疫情發展調整。

宜蘭縣

1.宜蘭市河濱公園、中山公園與市民之森，中秋連假期間全面禁止烤肉，違者將依照傳染病防治法處理。

花蓮縣：暫無影響。

台東縣：暫無影響。

澎湖縣：暫無影響。

金門縣：暫無影響。

連江縣暫無影響。

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