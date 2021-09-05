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110萬封細胞簡訊狂發！北市聯醫「逾千人排採檢」結果出爐

▲▼新冠肺炎 台北市聯醫中興院區 快篩站 排隊等待環保局清潔消毒環境 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾到北市聯醫各院區排隊採檢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣一周內爆出3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），中央流行疫情指揮中心昨發出110萬封細胞簡訊，大量民眾湧到醫院篩檢。根據台北市衛生局統計，截至9/5上午9時，七家醫院公費PCR篩檢總預約數1028人，實際執行數937人，皆陰性。

長榮航空3名機師突破性感染，其中案16120感染的是Delta變異株，就讀高中兒子也染疫，500名同學與家長需集中檢疫。指揮中心也針對機師足跡發布疫情警示簡訊，內容為「因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。」

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台北市副市長黃珊珊5日透露，台北市7家免費PCR的醫院採檢站今天應會爆滿，台北市長柯文哲指示，聯合醫院「不限人數」盡量做。

針對長榮機師事件，黃珊珊提到，中央也同樣採取了第二圈預防性的隔離方式，因為DELTA的傳染力太強，小心一點還是比較好，不過機師的第一圈、第二圈對象很多，台北有接獲通報第一圈接觸者有二處，一處是探訪家人，另一處是未營業的店家，都沒有用公共運輸工具，而且都有特定對象，所以該匡列的對象都已經匡列，目前為止都在密切監控中。

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