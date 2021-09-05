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4月才爆華航案　醫曝「長榮3確診」1關鍵：這次比較沒這麼擔心

記者陳俊宏／綜合報導

長榮航空3名機師突破性感染，其中案16120將病毒傳染給兒子（案16122）。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，同樣是國籍機師染疫事件，跟4月華航機師染疫事件相比，這次長榮機師染疫事件，「我比較沒有這麼擔心」，判斷這次造成大規模社區疫情蔓延的機率不大。

▼4月才爆發華航案，如今換長榮航空淪陷。（圖／記者李毓康攝）

▲▼EVA AIR,長榮航空,客機,航班,Hello Kitty彩繪機,Hello Kitty夢想機,空中巴士Airbus A300-300,B-16332,出國,旅遊,桃園機場,航空業,觀光,桃機,防疫,機組員,機師,居檢,派飛,檢疫,旅遊泡泡,邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

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謝宗學今在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書指出，很遺憾又發生國籍航空機師染疫傳染給同住家人的事件，案16120機師傳染給兒子案16122，造成就讀學校部分同學和其家人被框列隔離，也造成全校停課，除了擔心疑似Delta變異株進入社區，更讓才開學3天的全國學生和家長焦慮，深怕三級疫情警戒遠距教學的夢魘再次出現。

謝宗學說，同樣是國籍機師染疫事件，跟4月華航機師染疫事件相比，這次長榮機師染疫事件，他比較沒有這麼擔心，最主要的原因是4月華航機師染疫事件發生的時間點是解封將近1年。

謝宗學提到，而這次長榮機師染疫事件發生的時間點，是剛解封1個多月，現在不管是政府、企業、學校、或民眾對於防疫的警覺程度仍在巔峰，集體共識採取果斷、迅速處理，他判斷這次長榮機師染疫事件造成大規模社區疫情蔓延的機率不大。

▲市府環保局人員3日晚間進入校園進行清潔消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼北科附工校園大清消。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲北科附工學生3日傳出確診，市府衛生局昨天緊急完成全校師生PCR篩檢，環保局人員隨即進入校園進行清潔消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

謝宗學表示，此外，他的小孩也剛重回校園讀書3天，詳細詢問現階段學校防疫措施，更加強他對這次桃園學校疫情控制的信心。

謝宗學指出，包括學生進校園前量體溫，確認有無發燒和酒精消毒手部；強制學生除中午用餐時段外全程配戴口罩，中午用餐時在各自座位上用餐，且有隔板防止飛沫噴濺，老師更明令禁止同學在用餐時間聊天，以上種種嚴格的防疫措施，可以大幅降低病毒在校園擴散的風險，將爆發大規模校園群聚的機率降低最低。

謝宗學提醒，接種疫苗的目的主要是減少住院率和重症率，即使接種完整的疫苗仍會有染疫的風險（突破性感染），不要因為接種疫苗而鬆懈了防疫意識。

長榮航空3名機師突破性感染，其中案16120將病毒傳染給兒子（案16122），所幸小孩就讀的北科附工全校2800人一採PCR全陰性。桃園市長鄭文燦表示，採檢結果都是陰性，但周二要針對全校師生再做一次居家快篩，如有需要會再安排第二次PCR檢測。

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