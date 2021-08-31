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社會 社會焦點 保障人權

非洲豬瘟越南月餅「1顆160元」賣超好　買家被追查嘆：只搶到2顆

▲▼高雄再驗出非洲豬瘟越南水餃、月餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄再驗出非洲豬瘟越南月餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄日前首度查獲含有非洲豬瘟病毒走私肉製品，截至今（31）日一共查獲4件陽性，包含荷葉包肉、雞肉絲、越南水餃、越南月餅。移民署專案小組調查，越南月餅每顆要價新台幣160元，由嫁來台灣的何姓女子在網路販售，銷量很好，搜索現場時已剩空箱，一名台中的下游買家則坦言，她是要買來祭拜用，但也只搶購到2顆。

國內近期查獲不肖業者走私含有非洲豬瘟病毒肉製品，近來市府局處及相關單位均持續展開稽查工作，28日分別查獲不明來源食品越南水餃1包500克及月餅1顆150克，經動保處採樣送驗，今日化驗結果出爐，二件呈非洲豬瘟陽性反應。

▲▼高雄移民署查獲網路販賣越南月餅，急送檢驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄移民署查獲網路販賣越南月餅，急送檢驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄移民署查獲網路販賣越南月餅，急送檢驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊組成專案小組日前偵蒐，發現高雄市前鎮區有越南籍配偶疑似在網路販賣越南月餅情形，並報請台灣高雄地方檢察署檢察官毛麗雅指揮偵辦。經執行搜索並追查下游買家，分別在高雄、台南及台中等地，共查扣16顆越南月餅計3.7公斤、多本帳冊、託運單及犯案手機等證物。

這名販賣越南月餅的何姓女子2年前從越南嫁來台灣，在網路社群軟體從事越南月餅代購生意，經高雄市專勤隊蒐報發現報請地檢署指揮，並於25日至何姓女子住處執行搜索，現場發現有保麗龍空箱，卻不見越南月餅。

▲▼高雄移民署查獲網路販賣越南月餅，急送檢驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄移民署查獲網路販賣越南月餅，急送檢驗出非洲豬瘟病毒。（圖／記者賴文萱翻攝）

追查才發現，原來何女透過拍攝直播影片等行銷手法販售，月餅銷量很好，現場只自留6顆食用。專勤隊人員後續追查下游買家，其中一名台中市大里區黎姓越南配偶向移民署人員表示，是在網路上看到何女販賣充滿越南家鄉味的月餅，打算買來越南傳統節日時祭拜使用，還只搶購到2顆，每顆要價新台幣160元。

專勤隊人員趕緊查扣送驗，將配合檢察官指揮偵辦，持續追查這批越南月餅的上下游販售渠道及其他買家流向。

▲▼高雄再驗出非洲豬瘟越南水餃、月餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄再驗出非洲豬瘟越南蝦卷、月餅。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼三民二警追查非洲豬瘟肉品，蝦卷送驗檢出陽性。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，高雄市警局三民第二分局也查獲一名75年次的越籍阮姓女子，日前曾向網路臉書直播主購買冷凍食品，以包裹方式寄送取貨，警方不敢大意，積極追查物品流向，擴大偵辦。

阮姓女子配合警方執行防疫清查工作，27日晚間親自攜帶日前購買的越南製冷凍蝦卷（500克）至陽明派出所，表示其中疑似含有豬肉成分，所以交由警方處理，警方則立即通報市府農業局送檢驗，於8月31日檢驗為非洲豬瘟陽性反應。

警方表示，阮女稱是初次購買，且多為海鮮類食材，其中訂購蝦卷內含有豬肉製品2包，其中1包已完食、1包則交由動保處檢驗，未有轉售、分購或分食情形，也未有向其他網購平台及雜貨店等處購買越南豬肉製品。後續也會組成專案小組持續擴大追查貨品流向。

另外，該案涉嫌違反動物傳染病防治條例第41條第1項「擅自輸入第33條第1項第1款規定禁止輸入之應施檢疫物者」，也將函請高雄地檢偵辦

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