台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

▲男高生疑因不滿在用餐時把玩醬料瓶，遭鄰桌客人制止，竟持球棒砸店，幸1名現役軍人奪棒壓制報警查處。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南玉井區民族路1家早餐店，4日上午發生1名15歲高一男生，疑似在用餐時把玩醬料瓶，遭鄰桌客人制止而心生不滿，結帳後從友人車上，拿根球棒返回早餐店砸店，當場被1名義勇為的現役軍人奪棒壓制報警查處。

4日上午8時57分，有民眾報案，指台南市玉井區民族路1家早餐店發生砸店情事，台南市玉井分局玉井派出所警方獲報，派員到場查處。員警到場見一男生遭壓制在地，一旁地上有1支球棒，員警請民眾放開該男高中生，但該男高中生態度非常囂張，站著三七步，還與員警「1句來1句去」頂來頂去毫無悔意，被員警大聲訓斥。

據了解，該名黃姓高一生，4日上午與2名友人開車一同前往玉井區民族路該早餐店用餐，黃姓男高生用餐時疑似把玩醬料，遭鄰桌客人制止，黃姓男高生心生不滿，結帳後與2名友人返回車上，黃姓男高生從車上拿了球棒，再回到該早餐店砸店。

黃姓男高生先將1台小冰箱敲凹，一旁的1位現役軍人見狀立即上前奪下球棒，並將黃姓男高生壓制在地上，一旁民眾馬上打電話報案。玉井警方表示，僅有小冰箱被敲凹，沒有其它設備或器具損壞，早餐店初步口頭表示不提告，惟毀損罪雖是告訴乃論案件，但警方依法需完成偵辦程序，仍會在警詢後依毀損罪嫌函送台南地檢署由檢察官裁定。

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