　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、臺北醫學大學王森德教授、臺北醫學大學陳立昇教授、聯合醫院副總院長許家禎參加台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

▲柯文哲要機組員隔離14天，被嗆馬後砲，日期曝光秒變先知。（圖／台北市政府提供）

記者柯振中／綜合報導

長榮2名機師完整接種2劑疫苗，沒想到發生突破性感染，導致全台民眾恐慌，機組人員居家檢疫的問題再度被拿出來討論。對此，有網友翻出台北市長柯文哲去年說過的話，大讚「阿北先知」，貼文瞬間在網路上引起討論。

指揮中心3日公布，2名長榮航空機師完整接種疫苗，仍確診新冠肺炎，其中一人違反防疫規定，自主健康管理期間外出聚餐、疫調不確實。長榮航空得知消息，4日公布決議，將開除該名機師。

針對機師違規的狀況，民航局也說明，目前掌握相關資料，會約談當事人，若違規屬實，將依照《傳染病防治法》開罰，可罰10萬到100萬元。

機師出現突破性感染，確診足跡廣泛，孩子還到學校上課，引起台灣民眾恐慌，機組人員的檢疫時長應該多久，又再度被翻出來討論。

▼柯文哲曾說明，若由他來決策，會要求機組員隔離14天，並設立專區。（圖／台北市政府提供）

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、臺北醫學大學王森德教授、臺北醫學大學陳立昇教授、聯合醫院副總院長許家禎參加台北市防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

事實上，柯文哲2020年12月28日曾說，若是他來決策，會要求機組人員比照一般旅客，居家檢疫14天，並單獨設立專區，與一般社會隔開，而非居家檢疫7天陰性就能進社區。

柯文哲說過的話再度被翻出來，瞬間引起網路熱議，不少人留言痛罵，看了時間才知道是去年說過的話，才改在下方朝聖，「阿北先知」、「阿北早就說了」、「馬後砲！什麼…你說這是2020的新聞」、「柯屁馬後炮！什麼…發生前講的？！那就…柯屁唱衰台灣。」

不過，也有人認為，隔離14天不太可能，這樣等於上班時間過短，「飛一趟隔離14天，一個月上班兩天？這麼爽的高薪職缺誰請得起啊」、「一個月上班兩天的貨艙機師，大家等著原物料上漲十倍以上了吧」、「哪來那麼多機，台灣空運停擺晶片都不用出口？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級
柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了
2男醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG
謝忻五堵交流道口「車輪整圈爆胎」　驚險全程嚇哭
時間有誤？疑染機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝
嬰兒床上「鬼手」伸出…寶寶監視器詭異轉向！母見驚悚1幕超毛
小琉球2男1女潛水「被沖到外海」！海巡獲報駕艇搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了

新駐德代表許佑格談兩岸　沒人樂見衝突、兩岸不應是零和遊戲

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　預計9／5早上6：30到達桃園機場

黨魁爭霸／朱立倫問疫苗政策　江啟臣：未因執政黨封殺提案退卻

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　總統府：台灣人民由衷感動

黨魁爭霸／張亞中狂打朱立倫　搬維基解密被指「美國線民」

徐巧芯稱「空姐落地就想購物」　空服員氣炸：用謊言對機組員仇恨

黨魁爭霸／2022不能輸　朱立倫：只要是最強候選人我求都把他求來

稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯解釋：針對政策非怪罪空服

萬美玲喊話「讓桃園市民優先打疫苗」　揭民眾憂機師染疫再成破口

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了

新駐德代表許佑格談兩岸　沒人樂見衝突、兩岸不應是零和遊戲

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　預計9／5早上6：30到達桃園機場

黨魁爭霸／朱立倫問疫苗政策　江啟臣：未因執政黨封殺提案退卻

波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　總統府：台灣人民由衷感動

黨魁爭霸／張亞中狂打朱立倫　搬維基解密被指「美國線民」

徐巧芯稱「空姐落地就想購物」　空服員氣炸：用謊言對機組員仇恨

黨魁爭霸／2022不能輸　朱立倫：只要是最強候選人我求都把他求來

稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯解釋：針對政策非怪罪空服

萬美玲喊話「讓桃園市民優先打疫苗」　揭民眾憂機師染疫再成破口

認錯膚質，再貴的保養都白費！皮膚科醫師教「1招簡單判斷法」

女服務生收到高額小費　紙條「超噁留言」卻讓她笑不出來

老粉感嘆「紅了就脫離初衷」　白癡公主吐心聲：唯一不變是改變

TOYOTA 「Corolla Cross運動版 」　GR Sport車型9／13正式上市

皮包骨阿嬤被丟在「大水溝裡」差點淹死　子女棄養讓她自生自滅

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了

莉子打完AZ疫苗　「曝1部位」超痛：誰拍了我就暗殺他

邵雨薇講電話分心被鍋燙傷！「4指全包」嚇壞粉…傷勢曝光反掀爆笑

歐洲議會示警「中國分化戰略」　籲歐盟對中立場一致

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

快訊／長榮機師染疫擴大　北市匡列26位接觸者

秋祭漏唱國歌　陸軍八軍團回應了

陳其邁為「這件事」力邀韓國瑜回高雄

「美國喜歡中國」國民黨就能執政　寶傑笑巧芯：執不了政

快訊／侯友宜：校園1例確診Delta就全校停課14天

快訊／桃園機師確診「新北匡36人」 　確診學生同校28人全採陰

陳佩琪遭諷「嫁掉就該偷笑」　柯文哲事後不認帳

快訊／確診永和女感染源不明　足跡跨雙北公車

邱毅盼「他」當黨主席：比其他人正派、是國民黨振衰起敝最後希望

空姐落地想購物？徐巧芯臉書遭出征

江啟臣軍人節秀海龍蛙兵身材　「曾前線服役深知軍人重要」

機師「14+0」半導體貨出不去！王浩宇：外銷垮台灣就垮了

五倍券何時上路　蘇揆給答案

更多熱門

相關新聞

時間有誤？機師到高雄按摩5hrs真相曝

時間有誤？機師到高雄按摩5hrs真相曝

高雄市政府衛生局表示接獲桃園市通報，全國案號16119的50多歲長榮機師，8月21日跟太太到高雄市三民區正舒馥純推拿館停留5個小時之外，還有到鼓山區統一超商文信門市外面交物品，隨後返回桃園住家。不過有眼尖的網友發現衛生局發布他們抵達推拿館足跡時間是在清晨6點56分，質疑時間點很奇怪。不過據了解，這份足跡沒有問題。

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友：有用嗎

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友：有用嗎

即／染疫機師曾回苗栗老家　350人收簡訊採檢出爐

即／染疫機師曾回苗栗老家　350人收簡訊採檢出爐

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場艱難的戰役

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場艱難的戰役

女友收「警示簡訊」他卻沒有　網秒點關鍵

女友收「警示簡訊」他卻沒有　網秒點關鍵

關鍵字：

柯文哲機組員長榮機師突破性感染新冠疫情

讀者迴響

熱門新聞

結婚4年求歡剩「1周2次」！劉雨柔氣到想休夫

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

沒去過桃園也收到簡訊！指揮中心回應了

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面