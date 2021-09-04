柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了

▲柯文哲要機組員隔離14天，被嗆馬後砲，日期曝光秒變先知。（圖／台北市政府提供）



記者柯振中／綜合報導

長榮2名機師完整接種2劑疫苗，沒想到發生突破性感染，導致全台民眾恐慌，機組人員居家檢疫的問題再度被拿出來討論。對此，有網友翻出台北市長柯文哲去年說過的話，大讚「阿北先知」，貼文瞬間在網路上引起討論。

指揮中心3日公布，2名長榮航空機師完整接種疫苗，仍確診新冠肺炎，其中一人違反防疫規定，自主健康管理期間外出聚餐、疫調不確實。長榮航空得知消息，4日公布決議，將開除該名機師。

針對機師違規的狀況，民航局也說明，目前掌握相關資料，會約談當事人，若違規屬實，將依照《傳染病防治法》開罰，可罰10萬到100萬元。

機師出現突破性感染，確診足跡廣泛，孩子還到學校上課，引起台灣民眾恐慌，機組人員的檢疫時長應該多久，又再度被翻出來討論。

▼柯文哲曾說明，若由他來決策，會要求機組員隔離14天，並設立專區。（圖／台北市政府提供）



事實上，柯文哲2020年12月28日曾說，若是他來決策，會要求機組人員比照一般旅客，居家檢疫14天，並單獨設立專區，與一般社會隔開，而非居家檢疫7天陰性就能進社區。

柯文哲說過的話再度被翻出來，瞬間引起網路熱議，不少人留言痛罵，看了時間才知道是去年說過的話，才改在下方朝聖，「阿北先知」、「阿北早就說了」、「馬後砲！什麼…你說這是2020的新聞」、「柯屁馬後炮！什麼…發生前講的？！那就…柯屁唱衰台灣。」

不過，也有人認為，隔離14天不太可能，這樣等於上班時間過短，「飛一趟隔離14天，一個月上班兩天？這麼爽的高薪職缺誰請得起啊」、「一個月上班兩天的貨艙機師，大家等著原物料上漲十倍以上了吧」、「哪來那麼多機，台灣空運停擺晶片都不用出口？」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘