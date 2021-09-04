時間有誤？疑染Delta機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局表示接獲桃園市通報，全國案號16119的50多歲長榮機師，8月21日跟太太到高雄市三民區正舒馥純推拿館停留5個小時之外，還有到鼓山區統一超商文信門市外面交物品，隨後返回桃園住家。不過有眼尖的網友發現衛生局發布他們抵達推拿館足跡時間是在清晨6點56分，質疑時間點很奇怪。不過據了解，這份足跡沒有問題。

▲針對長榮機師的高雄足跡，環保局進行清消 。（圖／環保局提供）

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高雄市衛生局說，50多歲長榮機師跟太太開車南下高雄，專程前往三民區正舒馥純推拿館（高雄市三民區鼎中路753號之6）停留約5小時。

而中途也到鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，跟賣家面交網購物品後，隨即離開返回推拿館，等待太太做完推拿後直接開車北上返回桃園住家。

不過有網友質疑，他們抵達高雄的時間是在清晨6點56分，這個時間點似乎不太可能進行按摩，據了解這個時間是沒有問題的，因為他們跟推拿館的師傅是十多年的舊識，所以他們約好早上7點要進行按摩，機師跟太太是在凌晨3點多，開車一路南下，抵達高雄的時間是在6點56分。

▲高雄市政府公布長榮確診機師的足跡 。（圖／高雄市政府提供）

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