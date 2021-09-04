　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

時間有誤？疑染Delta機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市政府衛生局表示接獲桃園市通報，全國案號16119的50多歲長榮機師，8月21日跟太太到高雄市三民區正舒馥純推拿館停留5個小時之外，還有到鼓山區統一超商文信門市外面交物品，隨後返回桃園住家。不過有眼尖的網友發現衛生局發布他們抵達推拿館足跡時間是在清晨6點56分，質疑時間點很奇怪。不過據了解，這份足跡沒有問題。

▲針對長榮機師的高雄足跡，環保局進行清消 。（圖／環保局提供）

▲針對長榮機師的高雄足跡，環保局進行清消 。（圖／環保局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄市衛生局說，50多歲長榮機師跟太太開車南下高雄，專程前往三民區正舒馥純推拿館（高雄市三民區鼎中路753號之6）停留約5小時。

而中途也到鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，跟賣家面交網購物品後，隨即離開返回推拿館，等待太太做完推拿後直接開車北上返回桃園住家。

不過有網友質疑，他們抵達高雄的時間是在清晨6點56分，這個時間點似乎不太可能進行按摩，據了解這個時間是沒有問題的，因為他們跟推拿館的師傅是十多年的舊識，所以他們約好早上7點要進行按摩，機師跟太太是在凌晨3點多，開車一路南下，抵達高雄的時間是在6點56分。

▲高雄市政府公布長榮確診機師的足跡 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府公布長榮確診機師的足跡 。（圖／高雄市政府提供）

【更多新聞閱讀】

染疫機師都殺到高雄了　她忙著模擬「恐怖麻將間」見警一臉問號

快訊／對象鎖定！黃捷打高端遭收恐嚇信　警跨縣市追捕

快訊／疑染Delta機師足跡擴大　夫妻到高雄按摩5hrs＋超商面交

她趕鬼月前搬家！新宅「無人」卻有腳步聲　醫曝：前男友回來

高雄男砸錢連結深V嫩妹　燈開夢碎！她是...肉感泡芙媽：阿娘喂

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級
柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了
2男醉後PK陰莖長短！「短根」大叔輸不起　砍斷好友大GG
謝忻五堵交流道口「車輪整圈爆胎」　驚險全程嚇哭
時間有誤？疑染機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝
嬰兒床上「鬼手」伸出…寶寶監視器詭異轉向！母見驚悚1幕超毛
小琉球2男1女潛水「被沖到外海」！海巡獲報駕艇搶救

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

時間有誤？疑染Delta機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝光

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友質疑：疫情簡訊有用嗎

隔離中收到警示細胞簡訊！他驚8組門號「僅1組收到」超疑惑

快訊／苗栗350人收簡訊採檢出爐！染疫機師曾回老家　社區急快篩

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場「艱難的戰役」

農曆七月最後3天超陰！民俗專家曝「3地點」別去：還有3種人要注意

南方澳跨跨港大橋重建進度逾57%　明年完工將成地標

國家警報「大雷雨」轟全台！豪大雨還沒完　鄭明典驚見台北天空破洞

第七輪AZ加開截單！　逾43萬「23~28歲年輕人」搶約成功

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

5歲女兒亂入錄影報本名+生肖　秒變爆料現場！媽急忙切鏡頭

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

時間有誤？疑染Delta機師「清晨6:56」到高雄按摩5hrs　真相曝光

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友質疑：疫情簡訊有用嗎

隔離中收到警示細胞簡訊！他驚8組門號「僅1組收到」超疑惑

快訊／苗栗350人收簡訊採檢出爐！染疫機師曾回老家　社區急快篩

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場「艱難的戰役」

農曆七月最後3天超陰！民俗專家曝「3地點」別去：還有3種人要注意

南方澳跨跨港大橋重建進度逾57%　明年完工將成地標

國家警報「大雷雨」轟全台！豪大雨還沒完　鄭明典驚見台北天空破洞

第七輪AZ加開截單！　逾43萬「23~28歲年輕人」搶約成功

認錯膚質，再貴的保養都白費！皮膚科醫師教「1招簡單判斷法」

女服務生收到高額小費　紙條「超噁留言」卻讓她笑不出來

老粉感嘆「紅了就脫離初衷」　白癡公主吐心聲：唯一不變是改變

TOYOTA 「Corolla Cross運動版 」　GR Sport車型9／13正式上市

皮包骨阿嬤被丟在「大水溝裡」差點淹死　子女棄養讓她自生自滅

Delta侵台！台大醫揭「未來2狀況」恐警戒升級

柯文哲要機組員隔離14天！遭嗆「馬後砲」…日期曝光網友臉腫了

莉子打完AZ疫苗　「曝1部位」超痛：誰拍了我就暗殺他

邵雨薇講電話分心被鍋燙傷！「4指全包」嚇壞粉…傷勢曝光反掀爆笑

歐洲議會示警「中國分化戰略」　籲歐盟對中立場一致

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

沒去過桃園也收到簡訊！指揮中心回應了

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

「這地區」超多人收到警示簡訊！　怕爆：只出門兩天

農曆七月最後3天！民俗專家曝3地點別去

不斷更新／長榮機師兒確診　各縣市活動停辦一覽

指揮中心將發送110萬筆警示簡訊　

機組員「隔離14天難受」奔摩鐵連結！網怒：給方便當隨便

更多熱門

相關新聞

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友：有用嗎

8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友：有用嗎

有一位8月22日返國，正在隔離中的網友在PTT發文指出，跟同樣正在隔離中的家人總共4支手機、8個門號，卻只有1個門號收到簡訊，讓他質疑隔離中人士為什麼會收到簡訊，而且總共8個門號卻只有1個門號收到，到底發送簡訊的邏輯是什麼，而且這樣發送到底有沒有用？

快訊／外傳第二批BNT在8日到貨　永齡基金會：確切時間依運輸安排為準

快訊／外傳第二批BNT在8日到貨　永齡基金會：確切時間依運輸安排為準

即／染疫機師曾回苗栗老家　350人收簡訊採檢出爐

即／染疫機師曾回苗栗老家　350人收簡訊採檢出爐

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場艱難的戰役

110萬則細胞簡訊寄出！　醫勞盟：又是一場艱難的戰役

波蘭外交部：捐台灣40萬劑疫苗

波蘭外交部：捐台灣40萬劑疫苗

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情疫情社區感染台灣防疫長榮機師足跡影音

讀者迴響

熱門新聞

結婚4年求歡剩「1周2次」！劉雨柔氣到想休夫

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

婦遭輾斃夫痛哭　肇事男：有地方洗澡嗎？

快訊／北市公布確診足跡圖　3小時內遍布南港CityLink、信義區

iPhone13即將在9月開賣　3C達人卻建議買iPhone12　

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

沒去過桃園也收到簡訊！指揮中心回應了

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面