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8門號「只有1個」收到細胞簡訊　隔離中網友質疑：疫情簡訊有用嗎

▲110萬筆「細胞簡訊」引熱議，桃園衛生局：勿驚慌

▲有隔離中網友8個手機門號只有1個收到細胞簡訊，質疑發送的邏輯是什麼。（圖／指揮中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

有一位8月22日返國，正在隔離中的網友在PTT發文指出，跟同樣正在隔離中的家人總共4支手機、8個門號，卻只有1個門號收到簡訊，讓他質疑隔離中人士為什麼會收到簡訊，而且總共8個門號卻只有1個門號收到，到底發送簡訊的邏輯是什麼，而且這樣發送到底有沒有用？

原PO在PTT八卦板發文指出，他與家人8月22入境以來，沒有機會登記過任何一次場所追蹤實聯制，總共8個門號只有一個收到110萬分之1的簡訊。

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原PO質疑，發送訊息的邏輯，如果是透過與確診者足跡重疊的場所實聯制追蹤，那不可能，因為他們沒有任何實聯制紀錄，如果是用訊號的方式去撈資料來發簡訊的話，邏輯上應該8個門都會收到警示簡訊才對，結果卻有7個沒收到。

▲▼歷史七年籌備、規劃、興建，位於海拔3800米的玉山北峰基地台於8月2日正式啟用、興建過程難艱（圖／NCC提供)

▲細胞簡訊的發送主要是根據基地台範圍內相關紀錄，與實聯制無關。（圖／NCC提供)

網友在推文中回應表示，「可能基地台有撈到手機訊號的都包吧」、「實聯制不是說要撈資料，應該是基地台訊號，才會那麼多人」、「我二支手機三個門號，也是只有一個門號收到」、「實聯制等資料跑完不知道要跑幾天，直接請電信業者撈log最快，哪支門號幾點到幾點有連到這個基地台，都有log 所以根本不用實聯制系統」。

據了解，細胞簡訊是基於位置的資訊發布服務，具有範圍涵蓋靈活、時效快等優點，對事故發生地點或一個城市的資訊發布僅需要幾秒鐘，但是缺點是，不能確保使用者接收到細胞廣播資訊。

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