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快訊／苗栗350人收簡訊採檢出爐！染疫機師曾回老家　社區急快篩

▲擴大匡列「機師接觸者的接觸者」　苗栗縣58人集中檢疫。（圖／苗栗縣府提供）

▲苗栗縣衛生局針對機師老家鄰近3個里啟動社區快篩。（圖／苗栗縣府提供）

記者陳凱力／苗栗報導

桃園確診機師案16120於8月28日曾至造橋鄉餐廳及燒烤店用餐，疫情指揮中心擔心案16120恐為「突破性傳染」且不排除是Delta變種病毒，因此再擴大匡列「接觸者的接觸者」，今日下午到明天晚上9點在為恭醫院開設社區快篩，截至目前，成功里12、13及14鄰前往快篩者150人，持簡訊前往快篩者350人，500人皆為陰性。

案16120足跡涉及苗栗老家、造橋鄉某餐廳及燒烤店，昨天先公布匡列18名接觸者進行隔離，包括機師老家的家人、共餐朋友及餐廳、燒烤店工作人員與鄰近客人，其中9名列居家隔離，另9名列為自主健康管理 ，18人經PCR採檢都呈陰性。

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為防範未然，苗栗縣衛生局4日再針對機師住家週邊共3個鄰、約500人安排社區快篩。從今天下午開始，到明天晚上9點，在為恭醫院開設社區快篩，供設籍和居住於頭份市成功里12、13及14鄰居民快篩；若戶籍不在但實際居住者也可請里鄰長或由社區管委會開立居住證明。

截至目前，成功里12、13及14鄰前往快篩者150人，持簡訊前往快篩者350人，500人皆陰性。

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