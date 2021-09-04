台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

▲語文競賽防疫做到滴水不漏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣語文競賽及本土語競賽於4日分別在東海國小及仁愛國小隆重登場，共計有兩類別近600位選手參與，台東縣政府教育處表示，預計從國小、國中、高中、教師及社會人士中選拔出不同階段的優秀選手，代表台東縣參加12月25日及26日全國語文競賽決賽，教育處長林政宏亦到場巡視比賽情形，為選手加油，為落實防疫工作，在出入口設置檢疫站，實施體溫量測、實聯制，希望將防疫工作做到滴水不漏。

今年縣府教育處將本土語縣賽提前與國語文競賽同日同時舉行，早上7時起便陸續有選手報到，其中，東海國民小學舉行國語文縣賽，內容包含演說、朗讀、作文、寫字及字音字形，共計有341位選手報名參加，仁愛國民小學則為本土語縣賽，內容包含閩南語、客家語、阿美語、卑南語、排灣語、布農語、噶瑪蘭語、雅美語等朗讀、演說、情境式演說、字音字形等競賽項目，共計有256位選手報名參加。

▲語文競賽防疫做到滴水不漏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣長饒慶鈴對參賽選手這段時間的努力練習及勇於挑戰自己的勇氣表示肯定，並希望選手們不只將爭取名次當作唯一目標，未來也應持續學習母語及自身在地文化，豐富的語言及兼容並蓄的文化是臺東的寶藏，讓它傳承下去是我們的使命，也特別感謝每一位教師對語文教育盡心盡力的指導，期待年底的全國語文競賽能爭取更優異表現。

林政宏則指出，今年疫情嚴峻，為了準備安全安心的競賽環境，工作人員嚴陣以待，在出入口設置檢疫站，要求所有入校人員必須進行體溫量測、實聯制、配戴口罩，每所學校僅帶隊老師2名可陪同入校，盡可能將競賽會場內人數降載到最低。室內空間採取梅花座、增加座位與座位間距離或架設隔板，室外空間搭建帳篷，讓競賽相關人員有足夠空間保持社交距離，希望從各面向將防疫工作做到滴水不漏。

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