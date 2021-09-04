　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

▲語文競賽防疫做到滴水不漏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲語文競賽防疫做到滴水不漏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣語文競賽及本土語競賽於4日分別在東海國小及仁愛國小隆重登場，共計有兩類別近600位選手參與，台東縣政府教育處表示，預計從國小、國中、高中、教師及社會人士中選拔出不同階段的優秀選手，代表台東縣參加12月25日及26日全國語文競賽決賽，教育處長林政宏亦到場巡視比賽情形，為選手加油，為落實防疫工作，在出入口設置檢疫站，實施體溫量測、實聯制，希望將防疫工作做到滴水不漏。

今年縣府教育處將本土語縣賽提前與國語文競賽同日同時舉行，早上7時起便陸續有選手報到，其中，東海國民小學舉行國語文縣賽，內容包含演說、朗讀、作文、寫字及字音字形，共計有341位選手報名參加，仁愛國民小學則為本土語縣賽，內容包含閩南語、客家語、阿美語、卑南語、排灣語、布農語、噶瑪蘭語、雅美語等朗讀、演說、情境式演說、字音字形等競賽項目，共計有256位選手報名參加。

▲語文競賽防疫做到滴水不漏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲語文競賽防疫做到滴水不漏。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣長饒慶鈴對參賽選手這段時間的努力練習及勇於挑戰自己的勇氣表示肯定，並希望選手們不只將爭取名次當作唯一目標，未來也應持續學習母語及自身在地文化，豐富的語言及兼容並蓄的文化是臺東的寶藏，讓它傳承下去是我們的使命，也特別感謝每一位教師對語文教育盡心盡力的指導，期待年底的全國語文競賽能爭取更優異表現。

林政宏則指出，今年疫情嚴峻，為了準備安全安心的競賽環境，工作人員嚴陣以待，在出入口設置檢疫站，要求所有入校人員必須進行體溫量測、實聯制、配戴口罩，每所學校僅帶隊老師2名可陪同入校，盡可能將競賽會場內人數降載到最低。室內空間採取梅花座、增加座位與座位間距離或架設隔板，室外空間搭建帳篷，讓競賽相關人員有足夠空間保持社交距離，希望從各面向將防疫工作做到滴水不漏。

►Her今天推出「SK-II明星商品」

►二手票券豐富你的生活
 

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
長榮機師兒「9／1喉嚨痛」仍到校！　女星哀號：不想再停課
快訊／墾丁H會館前「4車連環撞7傷」　驚悚畫面曝
貓咖啡倒閉「丟下30隻貓」不管　半個月後「飄出屍臭」變貓地獄
不斷更新／機師兒確診！萬人烤肉喊卡　各縣市活動停辦一覽
稱「空姐落地想購物」遭出征　徐巧芯說話了
台灣社交距離app「每天無接觸」　他仍收到簡訊秒崩潰
iPhon13將開賣　3C達人卻建議「買iPhon12」理由
65歲寶媽「打完2劑疫苗」飛離台灣　親曝出國原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

視察佳里區海埔排水工程　黃偉哲：降低營頂、佳里興社區淹水

專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材　學甲警鍥而不捨偵破竊嫌

台南疫情69天+0　戴謙：桃園機師事件會採取滾動式檢討防疫措施　

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

台東鹿野文創聚落發展計畫　享受最chill的午後時光

不畏炎熱除蔓總動員　小花蔓澤蘭化身防蚊膏

台東語文競賽複賽登場　落實防疫不馬虎

台南男高生持球棒砸早餐店　現役軍人見義勇為奪棒壓制

擦撞路邊大貨車　騎士倒地機車噴飛！後車再追撞

視察佳里區海埔排水工程　黃偉哲：降低營頂、佳里興社區淹水

專偷他人祖厝檜木、藝品等高級木材　學甲警鍥而不捨偵破竊嫌

台南疫情69天+0　戴謙：桃園機師事件會採取滾動式檢討防疫措施　

選秀節目翻轉階級也能實現夢想！「還是喜歡偶像」養成過程有共鳴

電視轉播畫面出現馬賽克　味全龍發出聲明

眼周保養入門推薦！小棕眼霜必收、克蘭詩黃金亮眼萃高CP兩用法

13歲少女遭性侵懷孕！她剛生下男嬰…隔天被發現「陳屍井內」

現在存來得及！專家推「6檔金融股」殖利率破4%　股價有上漲空間

《做工的人》他沒入圍金鐘成「最大遺珠」　柯叔元沉澱2天發聲了！

國門之都防疫第一線　萬美玲：優先給桃園人完整疫苗接種

里海學堂啟動全民海洋教育　生態解說員菁英班正式開課

他示警疫情別刮痧！「染疫像中暑」刮出病毒　中醫曝真相：太誇張

換「米漿」趁現在！BMW汎德全車系祭出高額零利率、最高6萬回饋

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

「好市券」綁定市民卡挨批　桃市府回應

台南男高生持球棒砸早餐店被壓制

71歲阿伯精挑深V爆乳女「排毒」

43間餐廳同一地址　外送員驚見「平板牆」傻眼

休旅車受困深山泥濘　神救援來了

多功能豐原轉運中心　今年底預計完工　

青少年接種BNT可能反應請注意

桃園機師事件會滾動式檢討防疫　

番石榴損失慘重陳亭妃要求協助

黃偉哲行銷台南後壁俗女村

桃警封路攔檢　強力取締改裝車

即／台16線集集段雙向封閉！邊坡又崩塌

通緝犯開註銷車逛大街　警攔檢佯裝配合倒車衝撞

謝程銘志東奥努力黃偉哲贈伴手禮

更多熱門

相關新聞

台東20歲↑打高端　平台登記+醫療院所預約就搞定

台東20歲↑打高端　平台登記+醫療院所預約就搞定

中央疫情指揮中心宣佈即日起至9月6日止開放20歲以上民眾，有意願接種第1劑高端疫苗免至預約平台登記即可到醫療院所預約登記接種，台東縣衛生局表示，縣內計有16各鄉鎮市衛生所及7間診所共23間醫療院所參與，可至醫療院所預約接種，做好多一層保護。

收到簡訊！網敲碗「足跡在哪」灌爆衛福部

收到簡訊！網敲碗「足跡在哪」灌爆衛福部

快訊／長榮機師染疫擴大　北市匡列26位接觸者

快訊／長榮機師染疫擴大　北市匡列26位接觸者

空姐入住！飯店前員工爆「電話轉到機長房間」

空姐入住！飯店前員工爆「電話轉到機長房間」

知情人士：美國追加施打COVID-19疫苗 初步限輝瑞

知情人士：美國追加施打COVID-19疫苗 初步限輝瑞

關鍵字：

語文競賽 新冠肺炎 防疫

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

長榮確診機師違規　今被解僱

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

大陸開鍘9外籍藝人「名單驚見孫燕姿」！

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖直喊：根本沒去過這些地方

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／最新足跡曝光！機師、機師兒「去過2家樂福」

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面