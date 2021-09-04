台東開放20歲↑打高端　平台登記+醫療院所預約就搞定

▲台東開放打高端，民眾於平台登記後即可向醫療院所預約接種。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央疫情指揮中心宣佈即日起至9月6日止開放20歲以上民眾，有意願接種第1劑高端疫苗免至預約平台登記即可到醫療院所預約登記接種，台東縣衛生局表示，縣內計有16各鄉鎮市衛生所及7間診所共23間醫療院所參與，可至醫療院所預約接種，做好多一層保護。

台東縣衛生局表示，台東縣截至9月2日高端疫苗接種人數為3465人，而此次參與中央開放免預約平台登記即可於9月4日至9月6日預約接種，共計16個向鎮市衛生所，6間市區診所(東興內科診所洗腎診所、小太陽、民安、李文正、蔡明宏、尤憲明診所)，以及卑南鄉初鹿診所等23間醫療院所協助接種施打，如年滿20歲以上民眾有意願接種第1劑高端疫苗請把握機會。

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衛生局再次呼籲18歲以上民眾如仍未接種新冠疫苗或待接種第二劑疫苗者，目前皆回歸COVID-19公費疫苗預約平台(https://1922.gov.tw/vab/index.jsp)登記，每期開放時間、疫苗種類、對象接以中央公告為主，如需協助者可攜帶身分證及健保卡至衛生所、公所、地政所、戶政所、縣民服務中心等單位由專人協助預約。

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