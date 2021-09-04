空姐入住！飯店前員工爆「電話轉到機長房間」　秒嘆：破口不意外

▲前飯店員工爆料，空姐要求電話轉到機長房間！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

長榮機師打完2劑AZ，依舊突破性感染，攤開案16119、案16120的足跡竟不約而同入住過摩鐵，引發關注。一名自稱曾擔任飯店櫃檯的男網友直言，機師成為防疫破口不意外，緊接著爆料以前「每晚都有不同空姐交代， 有電話進來就轉到機長房間」，再度引爆網友炸鍋討論。

攤開案16119、案16120的出入場所，桃園市長鄭文燦表示，2名機師曾到過桃、竹、苗地區，桃園市足跡包含位於中壢區的六星汽車旅館、桃園區的桃園桃園展演中心藝文廣場外圍、平鎮區裕豐汽車保養廠。

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至於新竹縣部分，案16119曾到過本縣關西鎮、內灣風景區及湖口火車站，並入住新豐鄉某汽車旅館，直到下午離開。至於苗栗，案16120曾於8月28日返回苗栗頭份老家探親，並於同日晚間至造橋鄉某餐廳及燒烤店用餐。

而今（4）日 ，桃園市府也宣布機師最新足跡，包含家樂福中原店、2021桃園蓮花季、藏壽司桃園青埔店、168公車（往內壢方向）、家樂福經國店。另外，由於案16119還曾經於自主健康管理期間，與朋友一同用餐。

▲長榮機師案16119、案16122足跡曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）



關於機師出入摩鐵，有男網友在臉書《爆廢公社公開版》直言，「機師成為防疫破口我不意外」，接著自曝以前做飯店櫃檯，而飯店專接航空公司住宿，「常有機長每晚都跟不同空姐同房...每晚都有不同空姐交代， 有電話進來就轉到機長房間」，對此，原PO也好奇拋問，「有服務業朋友有類似的經驗嗎？」

▲飯店前員工爆料！（圖／翻攝爆廢公社公開版）



文章曝光後，底下網友炸鍋回應，「時常破口的都是出入境內外的人引起的，政府在這方面一直散漫放任，任由病毒趴趴走」、「串門子是一定的」、「很正常，尤其外國機師，很多都N個女友」、「我只知道因為機長的自私，害慘了自己也害到自己的家人及大眾」、「現在防疫期間還會這樣？麻煩請檢舉拜託」、「有機師可當誰願當司機呢」、「這本來就是航空業的潛規則阿，業內的都知道，不然如何升等阿如何當座艙長，怎麼那麼單純阿」。

另有網友則質疑爆料真假性，「如果這是真的還好，如果不是你不會覺得太傷人嗎」、「我覺得你一竿子打翻一船人，空姐大部份還是很自律的」、「實話不能說多了，小心帳號被封」、「標準廢文，帶風向失敗」。

▼網友熱議！（圖／翻攝爆廢公社公開版）

