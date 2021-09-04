黨魁爭霸／2022勝選方程式　卓伯源喊「14+2+2」：贏回北桃竹基

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場。第三階段交叉詰問，朱立倫提問卓伯源2022勝選方程式，卓伯源喊出「14+2+2」的目標，除了14縣市連任成功之外，還要把桃園、台北、基隆、新竹贏回來。

卓伯源承諾，若擔任黨主席一定跟縣市長成立聯合戰線，黨中央一定全力支持，而看這次防疫成效，各縣市資源不足又受到央抹黑打壓，但防疫仍相當成功，因此有自信明年縣市長選舉能全數連任。

卓伯源表示，明年14縣市可全數連任成功這是他們的功勞，而黨主席要做的是「14+2+2」，把桃園、台北迎回，還要把基隆、新竹市贏回，「14+2+2是我當黨主席的的承諾，我會全力以赴」。

國民黨主席選舉於9月25日舉行，由四位候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中角逐黨主席大位。電視政見發表會流程分為發表政見、媒體提問、交叉詰問、結論共四個階段，全程由TVBS轉播。

依照日前抽前順序，本次政見發表會第一位發言的是江啟臣，其次是張亞中、朱立倫、卓伯源。媒體提問階段，每人3分鐘；交叉詰問階段，每人回答1分鐘；結論階段每人3分鐘。

▼卓伯源4日出席國民黨主席改選電視辯論會。（圖／翻攝自ETtoday直播）

