黨魁爭霸／ 兩岸破冰「以人為本」　江啟臣：成立兩岸和平發展委員會

記者蔡文鈴／台北報導

國民黨主席候選人政見發表會於今（4）日下午登場。媒體階段第二題提問如何化解兩岸關係，以及對一中的看法，對此，黨主席江啟臣表示，兩岸關係最基本要幫人民解決問題應「以人為本」，未來將成立「兩岸和平發展委員會」啟動「兩岸前途國是論壇」，恢復交流對話、建立互信。

江啟臣表示，現階段在九二共識底下都可談，兩岸要用行動破冰，出訪是方法，但全面交流促進對話溝通互信是必要的， 才有可能解決兩岸政治問題跟前途。

江啟臣說，兩岸前途不是任何人說的算，因此要成立「兩岸和平發展委員會」啟動「兩岸前途國是論壇」，透過跨黨派、跨領域、跨年齡層探討兩岸是什麼，但最重要是恢復交流對話，建立互信，才有可能繼續向前走，下一代關心的是未來生活問題。

江啟臣強調，兩岸未來發展要統或獨可以有更多想像空間，但必須確保台海和平安全，兩岸不要陷入戰爭，可競爭不要戰爭，可對話但不要對戰，大家應找機會方式、共識坐下來談。

國民黨主席選舉於9月25日舉行，由四位候選人江啟臣、朱立倫、卓伯源、張亞中角逐黨主席大位。電視政見發表會流程分為發表政見、媒體提問、交叉詰問、結論共四個階段，全程由TVBS轉播。

依照日前抽前順序，本次政見發表會第一位發言的是江啟臣，其次是張亞中、朱立倫、卓伯源。媒體提問階段，每人3分鐘；交叉詰問階段，每人回答1分鐘；結論階段每人3分鐘。

▼國民黨政見發表，江啟臣發言。（圖／翻攝ETtoday直播）

