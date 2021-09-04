快訊／鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖喊：根本沒去過這些地方

記者邱晟軒／綜合報導

長榮2名機師確診，其中案16120就讀高中兒子也染疫，500名同學與家長需集中檢疫。指揮中心針對8月13日至9月2日期間，曾與確診者接觸或曾於相關時間及地點出入之民眾，發送110萬筆警示簡訊。對此，就有許多收到警訊的網友怕爆直呼，「收到簡訊了，X，根本沒有去過桃園啊！」

指揮官陳時中今在防疫記者會上表示，下午2半後，會發送大約110萬筆疫情警示簡訊，針對確診者活動軌跡範圍，在8月13日至9月2日的匡列活動時間，曾經在這些時間與確診者接觸、與活動軌跡重疊，有疑似症狀出現者，可以就醫評估，到社區篩檢站採檢。警訊內容如下：

[疫情警示]因您曾於8月13日至9月2日期間與確診者接觸或活動軌跡重疊，如於8月13日之後曾有COVID-19疑似症狀，請就醫評估或可至社區篩檢站採檢。

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▲110萬筆警示簡訊2點半發送，有網友收到了。（圖／翻攝PTT）

對於指揮中心發送約110萬筆警訊簡訊，立刻引起許多收到簡訊的網友怕爆直呼，「我收到了欸，啊也不講是哪」、「我收到了」、「收到簡訊了，X，根本沒有去過桃園啊」、「有收到，但根本沒去過桃竹苗，都是在台北市耶」、「+1但我都沒有去這些地方啊！？」、「發毛中」。

指揮中心提醒，收到簡訊者若有不適，務必正確佩戴醫療口罩儘速就醫，不可搭乘大眾交通工具，就醫時應主動告知醫療人員相關暴露及接觸史。指定社區採檢院所醫院清單可至疾病管制署網站查詢：http://at.cdc.tw/5y262t。

▼疫情警示簡訊。（圖／指揮中心提供）