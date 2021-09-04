波蘭贈台40萬劑AZ疫苗　總統府：台灣人民由衷感動

記者陳家祥／台北報導

波蘭政府4日宣布捐贈台灣40萬劑AZ疫苗。對此，總統府發言人張惇涵表示，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。

▲波蘭宣布贈台40萬劑AZ疫苗。（圖／記者林敬旻攝）



張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國。在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；而在今年5月台灣面臨新一波疫情挑戰之時，波蘭則捐贈防護衣予台北市政府。這再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。

張惇涵表示，我國政府相關部門也將持續與波蘭政府密切聯繫，進行後續工作事宜，待疫苗運抵台灣後，可以很快投入後續接種作業。而台灣與波蘭也會在既有的友好基礎上，持續深化各項領域的合作夥伴關係，共同為全球健康與普世價值，貢獻良善力量。

另外，外交部表示，波蘭政府的及時善舉，不僅彰顯波蘭與台灣齊心比肩，共同對抗疫情的堅毅決心，也是民主自由夥伴彼此友愛互助，展現真摯情誼的感動時刻。

外交部指出，當歐洲在2020年疫情嚴峻且第一線醫護人員缺乏醫療物資時，我國曾捐贈總計100萬片的醫療口罩給波蘭，協助對抗疫情。波蘭感受台灣溫暖的關心，之後曾特別由波蘭航空以專機方式直飛來台採購防護衣等醫療物資；今年5月下旬，波蘭更在我國疫情警戒升級的關鍵時刻，捐贈防護衣給台北市政府，不斷為台灣與波蘭間緊密的防疫交流合作譜下感人樂章。

外交部指出，台灣與波蘭的雙邊關係友好密切，尤其兩國基於民主、自由、人權及法治的普世價值，一向都是堅強的理念相近夥伴。去年9月在第9屆台灣波蘭經貿諮商會議中，雙方簽署支持中小企業與創新及認證合作等兩項協議，今年2月台灣與波蘭簽署刑事司法合作協定並正式生效，進一步提升兩國雙邊實質關係。

基於彼此堅定的信念及共識，外交部表示，十分樂願持續積極推動與波蘭在各領域的合作交流，串起更多友誼與連結。