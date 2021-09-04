先別緊張！青少年打BNT憂心肌炎　醫揭「這情況」發生機率最高

▲醫師指出，心肌炎發生最高機率會落在第二劑，且通常男生為多。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

首批93萬劑BNT疫苗運抵台灣，將優先接種12到17歲青少年，但不少家長擔憂接種後可能會出現心肌炎等不良反應。對此，醫師們也紛紛衛教觀察時間，並提到，研究指出雖然心肌炎在這年齡層發生機會的確是最高，但真正最高的機率是落在第二劑，且男生為多，以目前台灣先以第一劑覆蓋率為主的情況下，暫時不用過度擔心，只要好好留意身體狀況即可。

BNT疫苗在台灣的接種政策將先施打青少年。不過，也因國外研究顯示，施打後可能有極罕見心肌炎或心包膜炎的情況，兒童感染科醫師顏俊宇提醒，施打一週內要隨時留意，是否有胸痛、心悸及呼吸急促情況，基本上在第一個月都要提高警覺，有任何不舒服一定要趕緊前往醫院做心電圖及抽血檢查。

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顏俊宇提到，研究指出，心肌炎或心包膜炎確實在12至17歲的發生機率最高；更詳細的數據是，最低機率在女生第一劑，約是1.1/每百萬劑mRNA疫苗，而最高機率則落在男生的第二劑，約為66.7/每百萬劑。醫師說明，研究顯示多在第二劑注射2至3天後，出現不適情況。

▲BNT將優先提供12至17歲施打。（圖／食藥署提供）

「不過mRNA疫苗造成心肌炎，預後很好」顏俊宇說，且是低死亡率情況下，青少年、女施打BNT疫苗的利仍大於弊。醫師也解釋，疫苗之所以造成心肌炎的機轉，目前推測是SARS-CoV2表面棘蛋白和自體抗原相似，因免疫反應失調造成細胞激素攻擊自己的細胞，而男性較高原因可能是與性荷爾蒙對免疫系統有不同反應。他認為，之後這群國高中生是要打第一劑的BNT，因此發生心肌炎機會其實比第二劑低很多。