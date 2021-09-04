預約臺大醫院打莫德納　一查發現「突被改高端」！他傻：完全沒說

▲疫苗登記突被改成高端，圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友氣噗噗表示，家中長輩原本預約好，9月2日要去臺大醫院打第二劑莫德納，但8月31日收到簡訊通知，改成9月10日施打，之後查詢確認是否有成功掛號，網站上只寫著「疫苗公費專責門診」，沒有寫疫苗品牌，結果今天一查，卻變成高端疫苗，且醫院都沒有事先通知，就擅自更改疫苗品牌，讓他超傻眼。

原PO在PTT發文，長輩原本預約好9月2日要到臺大醫院打第二劑莫德納，但8月31日收到通知，因為疫苗庫存量不足，改到9月10日施打，之後上網查詢時，原本門診上寫著「疫苗公費專責門診（莫德納-第二劑）」，變成只有「疫苗公費專責門診」，沒有寫出疫苗的品牌。

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▲原PO提醒大家，記得上網查詢，免得到現場才發現。（圖／翻攝自PTT）

▲臺大醫院疫苗不足，延後施打時間。（圖／翻攝自臺大醫院官網）



原PO今日再次上網查詢，結果卻顯示「疫苗公費專責門診（高端）」，讓他超傻眼，回去看醫院貼出的公告，「預約時間、診次、地點均不變，但是還真的沒說注射的疫苗廠牌不變」，希望只是烏龍一場，也提醒有預約的民眾可以查詢看看，免的到時到現場才發現打的是高端。

貼文發出後，引起熱議，「恭喜獲得台灣價值」、「還好有查不然現場打下去還不知道」、「可是如果沒有開放第二劑混打的話，這樣算不算系統失誤啊？而且這樣很危險吧」、「是多怕高端打不完啊」、「直接升級，太狠了」、「本來是經濟艙，升等為頭等艙欸」。