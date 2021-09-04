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預約臺大醫院打莫德納　一查發現「突被改高端」！他傻：完全沒說

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮 。（圖／記者李毓康攝）

▲疫苗登記突被改成高端，圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名網友氣噗噗表示，家中長輩原本預約好，9月2日要去臺大醫院打第二劑莫德納，但8月31日收到簡訊通知，改成9月10日施打，之後查詢確認是否有成功掛號，網站上只寫著「疫苗公費專責門診」，沒有寫疫苗品牌，結果今天一查，卻變成高端疫苗，且醫院都沒有事先通知，就擅自更改疫苗品牌，讓他超傻眼。

原PO在PTT發文，長輩原本預約好9月2日要到臺大醫院打第二劑莫德納，但8月31日收到通知，因為疫苗庫存量不足，改到9月10日施打，之後上網查詢時，原本門診上寫著「疫苗公費專責門診（莫德納-第二劑）」，變成只有「疫苗公費專責門診」，沒有寫出疫苗的品牌。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO提醒大家，記得上網查詢，免得到現場才發現。（圖／翻攝自PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝自臺大醫院官網）

▲臺大醫院疫苗不足，延後施打時間。（圖／翻攝自臺大醫院官網）

原PO今日再次上網查詢，結果卻顯示「疫苗公費專責門診（高端）」，讓他超傻眼，回去看醫院貼出的公告，「預約時間、診次、地點均不變，但是還真的沒說注射的疫苗廠牌不變」，希望只是烏龍一場，也提醒有預約的民眾可以查詢看看，免的到時到現場才發現打的是高端。

貼文發出後，引起熱議，「恭喜獲得台灣價值」、「還好有查不然現場打下去還不知道」、「可是如果沒有開放第二劑混打的話，這樣算不算系統失誤啊？而且這樣很危險吧」、「是多怕高端打不完啊」、「直接升級，太狠了」、「本來是經濟艙，升等為頭等艙欸」。

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