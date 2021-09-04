機師父子恐中Delta「情況不妙」憂升回三級！PTT狂哀號：餐飲完蛋

▲已有3名機師突破性感染。圖與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台灣一周內出現3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），且其中一人傳染給兒子（案16122），其中案16066感染的是Delta病毒，讓人相當擔憂Delta在台是否已經擴散，有網友狂搖頭直言「情況不太妙」，可能離升回警戒三級的距離不遠了，對此，有人贊成升回三級，也有人崩潰喊「餐飲會完蛋」。

桃園市與新竹縣政府也公布了確診機師（案16119、案16120）的活動足跡，其中最令人注目的是，兩人都不約而同入住過摩鐵，看起來超像「諾福特事件」翻版。有網友就在PTT發文，感覺此次發展情況不太妙，「如果再一次回到真三級，大家會爆炸嗎？」

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對此，有不部分人舉雙手贊同回到三級警戒，「三級就繼續WFH，反正吃都外送外帶」、「在家辦公爽啊」、「現在跟三級還不是差不多」、「再一次三級，拜託」、「還好啦！滿喜歡三級時候的生活」、「喜歡三級的人煙稀少」、「舉雙手贊成啦，三級救台灣」、「有人不想回歸正常生活那就大家都別想，乖乖守規矩被當塑膠」。

▲鄉民崩潰哀號，餐飲服務業會爆炸。（圖／翻攝自PTT）

但多數人崩潰喊「餐飲業那些會爆炸吧」，「再搞出一次三級，我看服務業和八大會很慘」、「再一次三級，服務業會倒三分之一吧」、「在家上班我無所謂，但路邊餐飲死定了」、「再升級真的一堆店家爆炸」、「不希望，一個三級我就被迫休一個月，還被叫異地辦公，累死人」、「再一次三級，絕對一堆人上街抗議，餐飲服務業還要不要人家活？」

桃園機師染疫再擴大，指揮中心昨（3）日宣布，即日起到9月9日為止，強化桃園市疫情二級警戒措施。桃園市長鄭文燦表示，全面停辦中秋節活動。秉持區域聯防，新竹市也宣布「同步加強防疫」，另外，竹縣府也跟進強化二級警戒防疫措施，但暫時不強制取消活動及調降集會活動規範人數。