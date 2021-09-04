染疫機師都殺到高雄了　她忙著模擬「恐怖麻將間」見警一臉問號

▲高雄楠梓一棟民宅當中查獲「非同住家人」打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市衛生局公佈長榮確診機師有高雄足跡，但沒想到民眾似乎掉以輕心，忘了之前「恐怖麻將間群聚」的教訓，竟然還開始非同住家人群聚打麻將，甚至還在警方上門查緝的時候，還一臉疑惑說「不是二級警戒，沒有傳染病防治法了嗎」？當場讓員警很傻眼。

就在3日，楠梓分局接獲有人報案表示在一棟民宅當中聽到有麻將的聲音，希望員警過來了解，員警抵達之後在門外隱約聽到「麻將聲」，員警故意多次按門鈴不出聲，就怕驚動裡頭的人「滅證」，所以女屋主一直問是誰，員警都沒有回答，等到女屋主開門查看，員警才現身。

▲高雄楠梓一棟民宅當中查獲「非同住家人」打麻將 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經過女屋主同意之後，員警進到屋內查看，發現有人群聚打麻將，女屋主宣稱都是「同住家人」，可是卻拿不出相關的證明來解釋，而且還質疑「不是二級警戒了，沒有傳染病防治法」，員警回打：「現在還是有屋內非必要性的室內群聚，不得打麻將的規定」，讓女屋主才乖乖接下舉發單。

長榮確診機師又有高雄足跡，之前三級警戒期間高雄本土確診案例當中，有一波社區感染就是來是鳳山「恐怖麻將間」，現在為了避免同樣的事件再度重演，所以高雄市衛生局還是請大家遵守相關的防疫規定，千萬別因為降級而鬆懈。