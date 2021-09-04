3確診機師「可能染疫破口」曝！全飛過芝加哥　卸貨、海關都沒戴口罩

記者張乃文／綜合報導

新冠肺炎變種病毒傳染力高，累計已有3名機師打過兩劑疫苗仍確診。不過，究竟是從何處感染，指揮中心推測其中1名機師應是前往美國芝加哥後染疫，接著與另一位因執勤時間相近而傳染，但3人疫調結果都曾飛過芝加哥。對於美國機場外站的情況，機師工會就曾提及，當地已進入解封狀態，「包括卸貨、清潔甚至海關人員，都已出現高比例未配戴口罩情況」，推測機師恐是因此染疫。

▲國外疫情仍嚴峻，目前已累計3名國籍航空機師出現突破性感染。（示意圖／記者李毓康攝）

針對機師屢傳突破性感染，指揮中心也將檢疫策略再趨嚴，完整接種兩劑疫苗的機組員返台仍需進行5天居家檢疫，其中，也因累計至今的3名突破性感染機師都曾去過芝加哥，對於長榮航空執飛美國芝加哥航線之機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢，並要求航空公司對該外站管理需加強檢視。

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▲指揮中心強化國籍航空公司機組員返台防檢疫措施。（圖／指揮中心提供）

不過，美國機場外站的情況似乎已進入解封狀態，機師工會就曾說，當地機場防疫層級大幅降低，包括卸貨、清潔甚至海關人員，「都已出現高比例未配戴口罩情況」。工會當時呼籲指揮中心下令，機組員比照一般民眾返國後進行14天居家檢疫，並針對高風險場站暫停派飛，顯見對於國外情況相當憂心。

機師工會強調，指揮中心在未能有進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前，應儘速宣布長程航班（外站隔夜）機組員，返台後居檢天數比照一般旅客14天，更應規範航空公司於機組員檢疫期滿前，不得提前再次派飛執勤。