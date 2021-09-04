4煞猛砍畫面曝！為討債車底偷裝GPS　從新北暴走追到五峰旗

▲賴男等人埋伏在藍男的轎車旁，待藍男一靠近就衝出砍人。（圖／記者游芳男翻攝）



記者游芳男、林冠吟／宜蘭報導

宜蘭知名景點五峰旗日前驚傳砍人事件！賴姓和陳姓男子因與藍姓男子有財務糾紛，賴男等人竟將GPS偷裝在藍男的車底，8月16日，賴男等發現藍男人在五峰旗，4人在此埋伏等候，一見到藍男現身，就對其猛砍，將人砍得渾身是血，而最新砍人畫面也曝光了。

據了解，賴姓和陳姓男子和藍姓男子有財務糾紛。今年7月，賴、陳2人就曾找人對藍男猛噴辣椒水再打人，不過仍無法討回債務，賴男等人為討債，竟將GPS偷裝在藍男的車底，以掌控其動態行蹤。

監視器畫面顯示，上月16日，賴男等人掌握到藍男人車在宜蘭礁溪五峰旗風景區，和4名同夥自新北一路尾隨藍男到宜蘭後，便伺機埋伏在藍男的轎車旁，等待藍男現身；待藍男一靠近，4人便從埋伏地點跳出，持刀和棍棒朝藍男一陣猛砍，造成藍男右大腿、右小腿、頭皮和背部等多處遭砍傷。

▲藍男走近轎車。（圖／記者游芳男翻攝）



▲▼賴男等人見狀立刻持刀棍衝出。（圖／記者游芳男翻攝）

▲賴男等人猛砍藍男，砍完人就跑。（圖／記者游芳男翻攝）



4人砍完人後，也立即開車逃回新北，但警方仍循線將賴男等3人逮獲，並在3人的住處查獲聯繫用手機及毒品等證物，確認涉案犯嫌皆有幫派背景，同時追緝另一名在逃涉案人士。宜蘭地檢署將賴男等3人以妨害秘密、妨害秩序與傷害罪等罪，向法院聲請羈押，不過宜蘭地院認為3人無串供之虞，缺乏證據有反覆實施同一犯罪之處，裁定3人各5萬元交保，並限制住居。

▲▼警方循線攻堅將3人逮獲。（圖／記者游芳男翻攝）

