　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

機師染疫桃園傷很大　鄭文燦直言：指揮中心應派人檢視高風險外站

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空機師在自主健康管理期間還跨縣市趴趴走引發爭議，桃園市長鄭文燦4日在市府防疫專案會議上表示，其實防疫規範是清楚的，機組人員入境後應該要有居隔期，以確保入境風險，這2名機師是明確的違反規定；另外，民航局與指揮中心應該針對外站的風險管理做徹底檢視，這也是機師界共同的呼籲。

▲針對長榮機師與北科附工學生確診案，市長鄭文燦4日指出，民航局與指揮中心應針對外站的風險管理做徹底檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲針對長榮機師與北科附工學生確診案，市長鄭文燦4日指出，民航局與指揮中心應針對外站的風險管理做徹底檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭文燦指出，航空公司機組人員入境以後應該要有居隔期，這是確保入境風險可控，當然前個階段，指揮中心是入境後做PCR，檢測報告還沒出來之前，也是要加強版的自主健康管理，所以這2位機師是明確的違反規定。機師站在第一線，他們的權益與防疫安全，應該受到最好保護，同樣防疫規定也是必須要嚴謹，所以特別提到除了機組人員必須要遵守規定之外，外站畢竟不同於台灣的防疫旅館，所以民航局與指揮中心，針對外站部分，包括一次性房卡，包括執勤泡泡的落實。

▲桃園市長鄭文燦指出，值勤泡泡就是兩邊都是防疫旅館規格下，以確保沒有接觸風險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦指出，值勤泡泡就是兩邊都是防疫旅館規格下，以確保沒有接觸風險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，所謂執勤泡泡就是，兩邊都是在防疫旅館的規格底下，確保沒有接觸風險，飛行結束後，兩邊的防疫旅館的對策都必須達標，但外站並不是我們國家的防疫旅館，因此外站風險較高的站點，民航局與指揮中心應該派員去檢視，是否能夠到達防疫計畫標準，這是必須要做的。我想防疫是需要非常仔細的，因為病毒會找出路，病毒會主動找出傳播途徑，每個地方都要高標準檢視。我想民航局與指揮中心應該針對外站的風險管理做徹底的檢視，同時這也也是機師界共同的呼籲。

▲針對北科附工學生確診案，市府宣布，學校昨日起停課至9月16日，昨天傍晚學生採檢後陸續步出校門。（圖／記者沈繼昌攝）

▲針對北科附工學生確診案，市府宣布，學校昨日起停課至9月16日，昨天傍晚學生採檢後陸續步出校門。（圖／記者沈繼昌攝）

針對機師與北科附工學生確診基因定序是否已經出來？鄭文燦表示，一開始就決定做基因定序，9月2日深夜11時半學生確診後，當時就初判當作是Delta病毒處理，隔天9月3日早上就與指揮中心定調，用三個加強版政策處理這次的機師確診事件。我想基因定序還要做，以確保我們對傳播途徑的了解。

此外，針對北科附工很多同學送到集中檢疫所，檢疫所量能是否足夠？鄭文燦強調，集中檢疫所量能是充足的。5個檢疫所量能可達600人，目前只有144位師生與確診學生家人另外隔離120位，因此量能是充足的，整個桃園目前總的居家隔離人數大概在219人，所以量能方面是充足的。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／現場畫面曝！長榮急召300機組員採檢　專車送集中檢疫所隔離

►報關人員痛毆海關關員　挾怨報復！無證闖入倉區

►影／他返台見防疫旅館禁菸秒落跑　躲另家飯店被揪恐挨罰百萬

►錯過哭哭！Apple AirPods Pro超低特價

ET快訊
快訊／機師兒同校28學生PCR出爐！　新北市匡列36接觸者
快訊／侯友宜：校園1例確診Delta　全校停課14天
快訊／長榮機師、機師兒最新足跡！　藏壽司+2間家樂福
快訊／鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖喊：根本沒去過
LIVE／新北5策略「備戰Delta」　侯友宜最新說明
劉雨柔暴怒喊離！結婚4年「1周只做2次」：難道要我偷吃
專家建議高風險群先打第二劑　陳時中曝疫苗戰略
機師確診9／6鬆綁無望？陳時中給答案
中秋連假跨縣市移動增風險？　陳時中喊話了
機組高風險優先打第三劑？　陳時中回應了
長榮機師二次採檢Ct值出爐！　1人病毒量竟增加
長榮確診機師「病毒量明顯增加」　指揮中心曝感染時程
快訊／波蘭將捐40萬AZ給台灣！　陳時中證實了
快訊／13縣市大雨特報　雨最猛區域曝
8／13～9／2與機師活動重疊　14:30將收到疫情警示簡訊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

收到疫情簡訊了！鄉民喊「怕爆」曝光內容　超多人納悶：沒去啊

染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月　「二度真空」攤商快崩潰

快訊／最新足跡曝！長榮機師、機師兒「去過藏壽司+2間家樂福」

第二批BNT要來了！桃機人員證實疫苗9／8抵台

快訊／鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖喊：根本沒去過這些地方

Delta進來了！醫籲北部停止內用　陳時中：暫無理由完全升級

機師染疫桃園傷很大　鄭文燦直言：指揮中心應派人檢視高風險外站

專家建議高風險群先打第二劑　陳時中：先把第一劑打得更廣

航空公司「外站防疫」未落實！民航局撂狠話：檢討航線運作

「中秋會有限制？」陳時中回覆了　強調1句：可放心，但不能放鬆

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

路口2車「逆向等紅燈」渾然不知　目擊駕駛嚇壞：以為是我開錯了

爆改腳踏車！花18萬裝噴射引擎　時速飆破133km...他：完成夢想

舞小姐長期失業輕生！留一子一女　台南八大陳情求復業「政策殺人」

孫協志心寒「連續3年被邊緣化」　 《飢餓》又槓龜金鐘：還差在哪

重機女神不雅片瘋傳！憔悴：我的心也是肉長的　 「舊照遭起底」爆年齡、坐擁1.2億豪宅全造假

收到疫情簡訊了！鄉民喊「怕爆」曝光內容　超多人納悶：沒去啊

染疫機師訪內灣老街！才復甦不到半月　「二度真空」攤商快崩潰

快訊／最新足跡曝！長榮機師、機師兒「去過藏壽司+2間家樂福」

第二批BNT要來了！桃機人員證實疫苗9／8抵台

快訊／鄉民收到「警示簡訊」了！　狂抖喊：根本沒去過這些地方

Delta進來了！醫籲北部停止內用　陳時中：暫無理由完全升級

機師染疫桃園傷很大　鄭文燦直言：指揮中心應派人檢視高風險外站

專家建議高風險群先打第二劑　陳時中：先把第一劑打得更廣

航空公司「外站防疫」未落實！民航局撂狠話：檢討航線運作

「中秋會有限制？」陳時中回覆了　強調1句：可放心，但不能放鬆

錄音被放鳥！　趙傳坐等李宗盛「枯等3天」被請回家

新郎脫褲跨新娘臉上玩驚喜！下秒「土石流淹滿臉」　她崩潰翻臉要離婚

直接把峇里島搬進淡水！浪漫茅草玻璃屋＋竹編風景區讓人秒飛國外

美國「第3劑疫苗」最快9月下旬開打！　知情人士：初步僅限BNT

邪惡蛋液流滿嘴！桃園神出鬼沒蔥油餅攤車　融合香濃起司太欠吃

鮪魚發胖穿比基尼「真實小腹曝光」溢出三角泳褲！哭臉：感謝變腫病毒

快訊／桃園機師確診「新北匡36人」 　確診學生同校28人全採陰

和少婦啪啪不滿足！小鮮肉偷下藥「害她丈夫變軟男」：我想獨佔

收到疫情簡訊了！鄉民喊「怕爆」曝光內容　超多人納悶：沒去啊

東元父子戰未歇　菱光再控鈺叡收購恐違法

胸前濕一片 22歲OL未婚卻分泌乳汁　父母得知真相氣炸報警

生活熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

長榮確診機師違規　今被解僱

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

5天3機師突破性感染！　都去過這地方

機師828就有症狀！醫：為何兒9月去上學

機組員「隔離14天難受」奔摩鐵連結！網怒：給方便當隨便

老公不回家「1個月給50萬」願意嗎？人妻炸樓

即／長榮機師爆自提退休　長榮證實了

長榮2機師足跡曝！曾2度住宿「六星汽車旅館」

3確診機師「Delta風暴」恐怖共通點曝！　

「北科附工全校陰性！」鄉民吐槽：不意外

更多熱門

相關新聞

Ct值30降到18！長榮染疫機師「病毒量竟增加

Ct值30降到18！長榮染疫機師「病毒量竟增加

台灣一周內出爆出3名機師突破性感染（案16066、案16119以及案16120），最新第二次採檢Ct值曝光，案16119從30降為18，案16120則都維持Ct值28。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案16119病毒量有明顯增加，「初判是最近的感染！」

長榮確診機師　病毒量明顯增加

長榮確診機師　病毒量明顯增加

與機師群聚活動重疊　14:30將收到警示簡訊

與機師群聚活動重疊　14:30將收到警示簡訊

機師兒染疫「全校2656人PCR」指揮中心公布最新採檢結果

機師兒染疫「全校2656人PCR」指揮中心公布最新採檢結果

指揮中心將發送110萬筆警示簡訊　

指揮中心將發送110萬筆警示簡訊　

關鍵字：

確診機師趴趴走外站管理鄭文燦影音

讀者迴響

熱門新聞

3機師突破感染　名醫：台灣恐再面臨1個月內死破百

iPhone 12價格大跳水　比官網便宜近9000元

工作室才被約談…王一博「舞台遭除名」粉崩潰

即／染疫機師足跡擴大　到高雄按摩5hrs＋超商面交

機師父子恐Delta！網怒吼：又回原點

長榮確診機師違規　今被解僱

即／不滿家人提告…林口阿嬤被移送一路爆哭

敖犬槓上言承旭「變臉離場」火爆爭執畫面曝光

即／長榮機師兒確診！北科附工2656師生PCR結果出爐

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

參加女體盛　「裸躺正妹」發抖說實話

機車停醫院2小時　車主竟被收13萬停車費

北韓劇「6美女脫衣洗澡38秒片」外洩！

即／長榮機師「偷跟朋友聚餐」！最重罰100萬

Gino前隊友「摸女胸部26秒片」被挖！主持人全目睹

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

攜孫女外出「失聯8天」家屬怒提告　警在桃園尋獲...嬤被帶回崩潰落淚

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

台韓高顏值男男情侶遊訪九份！　開箱民宿+泡澡...網：全程姨母笑

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

「八大行業」禁止營業時間過長　女店長悲：已負債百萬別逼到死

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面