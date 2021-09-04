機師染疫桃園傷很大　鄭文燦直言：指揮中心應派人檢視高風險外站

記者沈繼昌／桃園報導

針對長榮航空機師在自主健康管理期間還跨縣市趴趴走引發爭議，桃園市長鄭文燦4日在市府防疫專案會議上表示，其實防疫規範是清楚的，機組人員入境後應該要有居隔期，以確保入境風險，這2名機師是明確的違反規定；另外，民航局與指揮中心應該針對外站的風險管理做徹底檢視，這也是機師界共同的呼籲。

▲針對長榮機師與北科附工學生確診案，市長鄭文燦4日指出，民航局與指揮中心應針對外站的風險管理做徹底檢視。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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鄭文燦指出，航空公司機組人員入境以後應該要有居隔期，這是確保入境風險可控，當然前個階段，指揮中心是入境後做PCR，檢測報告還沒出來之前，也是要加強版的自主健康管理，所以這2位機師是明確的違反規定。機師站在第一線，他們的權益與防疫安全，應該受到最好保護，同樣防疫規定也是必須要嚴謹，所以特別提到除了機組人員必須要遵守規定之外，外站畢竟不同於台灣的防疫旅館，所以民航局與指揮中心，針對外站部分，包括一次性房卡，包括執勤泡泡的落實。

▲桃園市長鄭文燦指出，值勤泡泡就是兩邊都是防疫旅館規格下，以確保沒有接觸風險。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦解釋，所謂執勤泡泡就是，兩邊都是在防疫旅館的規格底下，確保沒有接觸風險，飛行結束後，兩邊的防疫旅館的對策都必須達標，但外站並不是我們國家的防疫旅館，因此外站風險較高的站點，民航局與指揮中心應該派員去檢視，是否能夠到達防疫計畫標準，這是必須要做的。我想防疫是需要非常仔細的，因為病毒會找出路，病毒會主動找出傳播途徑，每個地方都要高標準檢視。我想民航局與指揮中心應該針對外站的風險管理做徹底的檢視，同時這也也是機師界共同的呼籲。

▲針對北科附工學生確診案，市府宣布，學校昨日起停課至9月16日，昨天傍晚學生採檢後陸續步出校門。（圖／記者沈繼昌攝）

針對機師與北科附工學生確診基因定序是否已經出來？鄭文燦表示，一開始就決定做基因定序，9月2日深夜11時半學生確診後，當時就初判當作是Delta病毒處理，隔天9月3日早上就與指揮中心定調，用三個加強版政策處理這次的機師確診事件。我想基因定序還要做，以確保我們對傳播途徑的了解。

此外，針對北科附工很多同學送到集中檢疫所，檢疫所量能是否足夠？鄭文燦強調，集中檢疫所量能是充足的。5個檢疫所量能可達600人，目前只有144位師生與確診學生家人另外隔離120位，因此量能是充足的，整個桃園目前總的居家隔離人數大概在219人，所以量能方面是充足的。

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