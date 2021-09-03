獨／打完AZ成紅眼怪！50天眼球還在爆　他血壓↑：下次不敢了



▲S姓男子注射完AZ疫苗後多次眼球爆血管，他說自己第二劑不敢再選AZ了。（圖／讀者提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名男子2個多月前注射AZ疫苗第一劑，未料返家後2日出現「眼球爆血管」症狀，男子一開始不以為意，沒想到50多日來竟連爆4次，範圍一次比一次大，甚至連控制穩定的血壓都不斷飆高，男子說，自己可能不適合打AZ的體質，將和醫師討論看看，是不是可以通報不良反應，第二劑不敢再碰AZ了。

47歲的S姓男子罹患高血壓已經15年，長期服藥控制，血壓都控制在110-120/70 mmHg之間，一個半月前他注射了AZ疫苗第一劑，返家後第2天發現眼球出現出血點，一開始不以為意，沒想到越爆越多，50多天來爆了4次，爆血管的範圍越來越大塊。

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▲▼醫師將S男的其中一顆降壓劑劑量調整成1顆仍不理想，直到2顆都增加成1顆血壓才穩定。

S男說，自己長期服用降血壓藥，幾種降壓藥固定一天半顆，打完疫苗後發現血壓持續飆高，甚至來到140/100 mmHg以上，醫師告訴他，他的舒張壓與收縮壓數值太接近，非常危險，因此幫他調整劑量，將其中一顆降壓劑改成1顆，另外一種維持半顆，不過血壓仍未降到安全範圍內，最後只能將其中兩種降壓藥都改成1顆的劑量。

S男說，自己被AZ的副作用嚇到了，懷疑高血壓患者是不是不適合AZ疫苗，將找時間與醫生討論，第二劑不再選AZ。

中國醫藥大學新竹附設醫院心臟血管科主任林圀宏表示，就臨床研究及大規模施打觀察結果，並未發現統計上具意義的影響血壓現象，但是這是就「大規模群體」的觀察結果，並不排除「少數個體」的特殊反應。林醫師認為，男子的血壓飆高、眼球爆血管，應該是特殊個案，但是患者既然已經發現這種「特殊體質」，也不建議第二劑再施打AZ。

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