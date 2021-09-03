自購第六批26.5萬劑AZ疫苗　今日下午封緘放行

▲自購26.5萬劑AZ疫苗抵台後，今已完成封緘檢驗。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

台灣自購的AZ疫苗於8月27日再次到貨26.5萬劑，食藥署宣布，今已完成封緘檢驗，可進行後續施打作業，效期至今年12月7日。

食藥署發布新聞稿表示，已於9月3日完成阿斯特捷利康(AstraZeneca)公司(下稱AZ公司) 輸入第六批COVID-19疫苗（批號CTMAV588：264,400劑，效期: 110/12/07）之審查與檢驗並核發封緘證明書，於同日赴倉儲查訖封緘放行。

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食藥署指出，AZ公司輸入第六批COVID-19疫苗共265,000劑入庫後，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場查核運送冷鏈等並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行檢驗，經審查文件資料與檢驗皆合格後，已於9月3日核發封緘證明書，完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。

這批疫苗是8月27日中午由大韓航空運抵桃園機場。指揮中心指出，去年與台灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑新冠疫苗供應合約，先前已陸續到貨，分為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑，而第七批59.5萬劑則在8月31日下午抵台，截至目前總計約327萬劑到貨。