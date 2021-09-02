台南93歲爺爺離奇失蹤5天　警方：靠「這東西」保命

▲警方大動作搜山多日，終於平安找到離奇失蹤多日的93歲老翁。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅、陳致平／台南報導

台南市南化一名高齡93歲的丁姓老翁，上月31日遭家人通報失蹤！兒子表示，爸爸自離家後即失去聯繫，家屬非常焦急，請求警方協助尋人。在玉井警消人員大動員搜尋下，2日終於在山區一處廢棄空屋發現老翁，緊急送醫後無大礙，研判老翁是出門時隨身攜帶了飲水，才能夠平安維生、度過這幾日。

玉井分局南化分駐所表示，，8月31日上午接獲民眾報案，報案內容為一名93歲獨居93歲丁男出門後未返家，離奇失蹤多日，且男子輕微失智，行動緩慢，身上並無攜帶手機等習慣，家人當心老父發生意外，隨即前往派出所報警。

警方擔心老翁在山區迷失有生命危險，動員30名警消連日搜山，警方推測老翁可能會出現在昔日賣掉農地附近，於是限定範圍，加強搜索力道。終於在今日上午10點多，奇蹟似地在南化山尾寮鄉仔埔一處偏僻廢棄空屋發現失蹤5日的老翁。

警消隨即檢查老翁身體狀況，檢查後老翁意識清楚無大礙，初步研判老翁在空屋內5天仍能平安獲救，應是外出時有攜帶水飲用及摘食山區龍眼、果實維生，隨後在救護人員陪同下送醫觀察，也讓焦急的家屬鬆了一口氣。