朱學恒直播嗆「打死酒駕者」！宋少卿變臉吐心聲　他尷尬道歉

▲宋少卿臉色一沉，坦承自己15年前曾酒駕。（圖／翻攝自YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

記者柯沛辰／綜合報導

宅神朱學恒2日找相聲瓦舍創辦人宋少卿上直播，聊到資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，不禁氣憤痛罵「我是黃暐瀚，一定把酒駕那個人活活打死！」聽到這裡，宋少卿一改原先輕鬆態度，神情愈發凝重，索性坦言自己就是酒駕犯行的學長，讓朱學恒一聽連忙尷尬道歉。不過，宋少卿展現風度，反過來支持朱，讓觀眾相當欽佩。

朱學恒和宋少卿暢聊五倍券、受刑人教化話題，雙方有說有笑。期間朱學恒有感而發，話鋒一轉不禁罵道，不解為何酒駕撞死人，抄心經就能獲得法官輕判，「我是黃暐瀚，我一定把酒駕那個人打死」、「不要說是渡人，我看了就很肚爛！」

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原先宋少卿侃侃而談，但聽聞這一段話，面色逐漸嚴肅，最後一邊點頭一邊開口，「這點說的真的沒錯，像我自己酒駕犯行的學長...」朱學恒一聽面露尷尬，立刻連忙道歉「不好意思，剛忘了，又提這件事，我每一次不小心講到這個東西...實在不好意思！」

不過，宋少卿只是爽朗大笑，不僅未把剛剛一席話放在心上，反倒支持朱學恒提這個話題。宋少卿表示，他15年前真正「驚醒」、醒悟過來，不是因為被罰錢，而是某天醒來發現自己躺在床上，衣服都沒換，更想不起自己是如何把車停進車庫的，當場嚇到，所以從此不再酒駕。

宋少卿說，以前年輕愛喝愛玩，抓酒駕也不像現在雷厲風行，自己曾以身試法，所以現在每次看到酒駕造成他人家庭破碎，一來會覺得汗顏，二來也覺得緊張，同時也想不明白，「為什麼這些人不能迷途知返？可能是他們還沒遇到像我那樣驚醒、反省，甚至來不及反省就出事了...」

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