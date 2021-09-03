楊潔篪視訊會晤凱瑞　籲中美合作須雙向互利

▲中共中央外事辦主任楊潔篪視訊會晤美國氣候特使凱瑞。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交事務「一把手」，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪昨（2）日應約，透過視訊會晤美國氣候特凱瑞（John Kerry）。楊潔篪表示，中美可以加強在氣變、疫情防控、經濟復蘇等廣泛雙邊領域及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作，「同時，合作必須是雙向、互利的。」

▲中共中央政治局委員、外事辦主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

對於中美關係遭遇嚴重困難的主因，楊潔篪認為，美國採取一系列干涉中國內政、損害中方利益的嚴重錯誤行徑，「中方對這些行為堅決反對、更堅決應對，中美對抗不符合任何一方的利益。」

楊潔篪強調，中美還是要相互尊重，和平共處，妥處分歧，互利共贏，這符合中美兩國人民和世界各國人民根本利益，「希望美方從中美共同利益和美國自身長遠利益出發，切實糾正錯誤做法，客觀理性地看待中國和中美關係，尊重中國政治制度和發展道路，奉行理智務實的對華政策，同中方一道推動中美關係早日重返正軌。」

楊潔篪呼籲，中國對雙方溝通對話和務實合作秉持開放態度，「中美可以加強在氣變、疫情防控、經濟復蘇等廣泛雙邊領域以及一系列重大國際地區問題上的溝通、協調與合作。同時，合作必須是雙向、互利的。」

楊潔篪指出，中方高度重視應對氣候變化問題，已經採取了一系列應對氣候變化的重大戰略決策和有力舉措，展示了積極、堅定的態度，「中國尊重各國的發展權和選擇權，中國自身的發展權和選擇權也必須得到尊重，我們願同美方加強氣候變化政策交流和務實合作，促進《巴黎協定》全面有效實施。」

對此，凱瑞也強調，「美中關係對兩國和世界都非常重要，兩國攜手合作成就了《巴黎協定》。美方願以相互尊重的方式與中方加強對話合作，共同應對氣候變化，為兩國關係改善發展注入動力。」

