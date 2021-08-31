美氣候特使凱瑞再訪華　赴天津與解振華進行4天會談

▲美國氣候特使凱瑞（John Kerry）。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）今（31）日前往大陸天津，與大陸氣候變化事務特使解振華舉行為期4天的會談。大陸生態環境部表示，雙方將就中美氣候變化合作、《聯合國氣候變化框架公約》第二十六次締約方大會等議題交換意見。

▲中美發表「應對氣候危機聯合聲明」。（圖／中國環境部）

據了解，凱瑞是拜登政府上台後首位層級最高的訪華官員，他曾在2021年4月赴上海與解振華進行會談。受疫情影響，凱瑞入住上海東郊賓館後，所有行程皆在賓館內進行，賓館週邊安全措施也相當嚴格。會後，中美雙方還共同發表「應對氣候危機聯合聲明」。

據了解，凱瑞這趟訪華行程依舊是和解振華就氣候變化合作等議題進行討論，並將就雙方上海會談的結論進行更多意見交換。尤其是上海會談中提到的，雙方將合作推動格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會成功，該會議旨在完成巴黎協定實施細則（如第6條和第13條），並大幅提高包括減緩、適應、支持的全球氣候雄心。

此外，本次會談的地點選在天津，讓外界猜測凱瑞或有機會見到來自中南海的大陸更高層級官員。美國常務副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）及大陸外交部副部長謝鋒曾於7月26日在天津進行會談，會後雪蔓也和大陸外交部長王毅進行短暫會晤。